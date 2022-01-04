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Штаб ООС: Состояние раненого украинского бойца – тяжелое

Вторник, 4 января 2022, 06:20
Штаб ООС: Состояние раненого украинского бойца – тяжелое
фото: штаб ООС

За минувшие сутки оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ, состояние раненого в зоне проведения ООС бойца характеризуют как тяжелое.

Источник: штаб ООС

Детали: Как сообщалось накануне вечером, оккупанты на востоке Украины трижды открывали огонь по позициям ВСУ.

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По состоянию на 7 часов утра количество обстрелов, включая и за предыдущие сутки, осталось таким же.

Однако в сообщении штаба говорится, что состояние здоровья раненого 3 января украинского военного тяжелое.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое", – отмечают в штабе.

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Напомним: Накануне сообщалось, что состояние раненого – средней тяжести.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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