3 января у 1 746 украинцев подтвердили Covid, наихудшая ситуация в Киеве

За сутки 3 января в Украине зафиксировали 1 746 случаев заболевания Covid-19, умерли 135 больных, госпитализировали 970 пациентов.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Выздоровели за минувшие сутки 3 629 человек.

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Среди новых больных 87 детей и 21 медработник.

Больше всего случаев заболевания в выходной понедельник зафиксировали в Киеве (364), Харьковской (141), Полтавской (129), Донецкой (124), Днепропетровской и Киевской (по 108) областях.

Смертельных случаев больше всего зарегистрировали в Киеве (16), Винницкой (15), Днепропетровской (12), Харьковской и Черкасской (по 10) областях.

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За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 678 088 человек, из них 3 483 354 человека выздоровели, 96 436 человек умерли.