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В Киеве горел ЮБК на Трухановом острове

Вторник, 4 января 2022, 13:21
В Киеве горел ЮБК на Трухановом острове
Фото ГСЧС

В Киеве на Трухановом острове в ночь на 3 января горел развлекательный комплекс "Южный берег Киева", известный как ЮБК.

Источник: Facebook-страница Главного управления ГСЧС в Киеве, Telegram-канал ЮБК

Детали: Сообщение о пожаре на Трухановом острове поступило спасателям 3 января в 23:20.

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Пожарные, прибыв на место, увидели, что огнем охвачено одноэтажное неиспользуемое сейчас деревянное здание.

В 00:22 пожар был локализован на площади 500 кв. м, в 00:57 его ликвидировали.

 

Жертв и пострадавших нет.

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Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

В то же время представители ЮБК считают, что речь идет о поджоге.

Темы: КиевпожарГСЧС
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