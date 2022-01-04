В Киеве горел ЮБК на Трухановом острове
Вторник, 4 января 2022, 14:21
В Киеве на Трухановом острове в ночь на 3 января горел развлекательный комплекс "Южный берег Киева", известный как ЮБК.
Источник: Facebook-страница Главного управления ГСЧС в Киеве, Telegram-канал ЮБК
Детали: Сообщение о пожаре на Трухановом острове поступило спасателям 3 января в 23:20.
Пожарные, прибыв на место, увидели, что огнем охвачено одноэтажное неиспользуемое сейчас деревянное здание.
В 00:22 пожар был локализован на площади 500 кв. м, в 00:57 его ликвидировали.
Жертв и пострадавших нет.
Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
В то же время представители ЮБК считают, что речь идет о поджоге.