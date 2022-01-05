Без помощи Запада украинская армия не сможет остановить Россию – Bloomberg

Американское издание "Bloomberg" пишет, что армия Украины недостаточно финансирована и вооружена, она не готова остановить Россию в случае полномасштабного вторжения, хотя и стала сильнее, чем была в 2014 году.

Источник: аналитическая статья "Bloomberg"

Дословно: "Вооруженные силы Украины намного сильнее и лучше подготовлены, чем в 2014 году, когда они не смогли противостоять аннексии Крыма Россией. Но недостаток оружия от Запада и нехватка средств дома оставили войска без значительных запасов базовых вещей, которые им понадобятся в условиях интенсивного конфликта".

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Детали: "Bloomberg" указывает на нерациональное распределение ресурсов, в частности налогов, в контексте нужд обороны.

Издание приводит слова оппозиционного нардепа Сергея Рахманина о том, что в бюджет закладывалась покупка лишь половины необходимых бронежилетов, в списке не хватало винтовок и шлемов, зато был запрос на дорогие вафельные полотенца и советское оборудование для обнаружения радиации.

"У меня возник вопрос: хорошо, допустим, завтра начинается война, – вам действительно нужны эти вещи?", – сказал Рахманин.

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Полотенца и детекторы были вычеркнуты из списка.

В Минобороны заявления Рахманина не прокомментировали.

Издание отмечает, что бюджет Украины на оборонные закупки на 2021 год составлял 23 миллиарда гривен (838 миллионов долларов), на 2022 год – 28 миллиардов гривен.

При этом Россия тратит на закупки около 40% своего оборонного бюджета, превышающего 60 миллиардов долларов, что в два раза больше в абсолютном выражении, чем Франция, Германия или Великобритания, не говоря уже об Украине.

Аналитик по вопросам обороны Национального института стратегических исследований Николай Белесков отметил, что если в 2014 году Украина могла ввести в боевые действия лишь небольшую часть номинальной силы в 120 000 военнослужащих и очень скудный запас техники, то сейчас она способна развернуть большую часть своих 205 000 военнослужащих вместе и рабочее оборудование, хоть и зачастую устаревшее.

Американское издание полагает, что в случае войны только массивный приток современного оружия от западных покровителей может обеспечить Украине защиту.

До сих пор запросы Киева на такие дорогостоящие товары, как системы противовоздушной и противоракетной обороны, остались без ответа.

Издание пишет, что США составили новый пакет помощи, включающий противотанковые ракеты Javelin, стрелковое оружие, медицинские комплекты и бронежилеты, а также защитные вооружения и поддержку кибер-возможностей Украины. По данным источников, президент Джо Байден подписал такой план.

Кроме того, Эстония планирует предоставить гаубицы и ракеты Javelin, в первую очередь для противотанковой защиты, сообщила на прошлой неделе служба новостей ERR. Для этого потребуется разрешение от США, Германии и Финляндии, где было произведено оборудование.

По словам одного человека, знакомого с позицией Белого дома, администрация Байдена в принципе поддерживает эту идею.

Германия и Нидерланды считают, что пока существует угроза конфликта с Россией, НАТО не должно предоставлять Украине летальное оружие, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Is Ukraine ready to stop a potential Russia invasion? Its Defense Ministry had proposed spending money on pricey waffle towels when basic supplies were more urgently needed https://t.co/G7l57gREep — Bloomberg (@business) January 5, 2022

Этому предшествовало: В конце 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет обороняться от России, даже если западные страны выберут политику умиротворения агрессора.

30 декабря Conflict Intelligence Team сообщила, что перебрасывание российских войск к границам с Украиной продолжается, к зафиксированным лагерям и складам техники добавились зенитные ракетные комплексы (ЗРК),

17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины.