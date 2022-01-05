Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Без помощи Запада украинская армия не сможет остановить Россию – Bloomberg

Среда, 5 января 2022, 13:17
Без помощи Запада украинская армия не сможет остановить Россию – Bloomberg
Министр обороны Алексей Резников в зоне ООС, фото Минобороны

Американское издание "Bloomberg" пишет, что армия Украины недостаточно финансирована и вооружена, она не готова остановить Россию в случае полномасштабного вторжения, хотя и стала сильнее, чем была в 2014 году.

Источник: аналитическая статья "Bloomberg"

Дословно: "Вооруженные силы Украины намного сильнее и лучше подготовлены, чем в 2014 году, когда они не смогли противостоять аннексии Крыма Россией. Но недостаток оружия от Запада и нехватка средств дома оставили войска без значительных запасов базовых вещей, которые им понадобятся в условиях интенсивного конфликта".

Реклама:

Детали: "Bloomberg" указывает на нерациональное распределение ресурсов, в частности налогов, в контексте нужд обороны.

Издание приводит слова оппозиционного нардепа Сергея Рахманина о том, что в бюджет закладывалась покупка лишь половины необходимых бронежилетов, в списке не хватало винтовок и шлемов, зато был запрос на дорогие вафельные полотенца и советское оборудование для обнаружения радиации.

"У меня возник вопрос: хорошо, допустим, завтра начинается война, – вам действительно нужны эти вещи?", – сказал Рахманин. 

ВИДЕО ДНЯ

Полотенца и детекторы были вычеркнуты из списка.

В Минобороны заявления Рахманина не прокомментировали. 

Издание отмечает, что бюджет Украины на оборонные закупки на 2021 год составлял 23 миллиарда гривен (838 миллионов долларов), на 2022 год –  28 миллиардов гривен. 

При этом Россия тратит на закупки около 40% своего оборонного бюджета, превышающего 60 миллиардов долларов, что в два раза больше в абсолютном выражении, чем Франция, Германия или Великобритания, не говоря уже об Украине.

Аналитик по вопросам обороны Национального института стратегических исследований Николай Белесков отметил, что если в 2014 году Украина могла ввести в боевые действия лишь небольшую часть номинальной силы в 120 000 военнослужащих и очень скудный запас техники, то сейчас она способна развернуть большую часть своих 205 000 военнослужащих вместе и рабочее оборудование, хоть и зачастую устаревшее.

Американское издание полагает, что в случае войны только массивный приток современного оружия от западных покровителей может обеспечить Украине защиту. 

До сих пор запросы Киева на такие дорогостоящие товары, как системы противовоздушной и противоракетной обороны, остались без ответа.

Издание пишет, что США составили новый пакет помощи, включающий противотанковые ракеты Javelin, стрелковое оружие, медицинские комплекты и бронежилеты, а также защитные вооружения и поддержку кибер-возможностей Украины. По данным источников, президент Джо Байден подписал такой план. 

Кроме того, Эстония планирует предоставить гаубицы и ракеты Javelin, в первую очередь для противотанковой защиты, сообщила на прошлой неделе служба новостей ERR. Для этого потребуется разрешение от США, Германии и Финляндии, где было произведено оборудование. 

По словам одного человека, знакомого с позицией Белого дома, администрация Байдена в принципе поддерживает эту идею.

Германия и Нидерланды считают, что пока существует угроза конфликта с Россией, НАТО не должно предоставлять Украине летальное оружие, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Этому предшествовало: В конце 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет обороняться от России, даже если западные страны выберут политику умиротворения агрессора.

30 декабря Conflict Intelligence Team сообщила, что перебрасывание российских войск к границам с Украиной продолжается, к зафиксированным лагерям и складам техники добавились зенитные ракетные комплексы (ЗРК),

17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины.

Алена Рощенко, УП
Темы: армияМиноборонывойнаРосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
армия
Руководитель нового агентства тылового обеспечения армии: Речь не только о тендерах без коррупции
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: