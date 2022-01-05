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Беларусь высылает сотрудника Генконсульства Польши в Бресте

Среда, 5 января 2022, 19:01

МИД Беларуси объявил о высылке сотрудника Генконсульства Польши в Бресте из-за помощи подозреваемому в ДТП поляку в выезде из страны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

По словам представителя МИД, гражданин Польши якобы стал причиной аварии в Беларуси, в результате которой погибли две белорусские девушки, в связи с чем он стал подозреваемым по уголовному делу и ему временно запретили выезд из Беларуси.

"Нами совершенно точно установлено, что попытку побега инициировали и организовывали сотрудники Генерального консульства Польши в Бресте. Более того, делали это осознанно, понимая и обоснованность ограничений на выезд для подозреваемого и то, что в результате ДТП два человека погибли", – сказал Глаз.

По его словам, действия сотрудников Генконсульства Польши в Бресте прямо нарушают ряд положений Венских конвенций о дипломатических и о консульских сношениях.

"Искренне надеемся, что это единичный случай, не характеризующий МИД Польши в целом. В то же время, мы не видим возможности для продолжения работы такого консульского сотрудника на территории Беларуси. Об инциденте мы также проинформируем наших зарубежных партнеров", ­­– заявил представитель МИД Беларуси.

Темы: БеларусьПольшадипломатические отношения
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