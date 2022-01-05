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Білорусь висилає співробітника Генконсульства Польщі у Бресті

Середа, 5 січня 2022, 19:01

МЗС Білорусі оголосило про висилку співробітника Генконсульства Польщі у Бресті через допомогу підозрюваному у ДТП поляку у виїзді з країни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у коментарі прессекретаря МЗС Білорусі Анатолія Глаза.

За словами представника МЗС, громадянин Польщі нібито став причиною аварії в Білорусі, внаслідок якої загинули дві білоруські дівчини, у зв'язку з чим він став підозрюваним у кримінальній справі та йому тимчасово заборонили виїзд із Білорусі.

"Нами абсолютно точно встановлено, що спробу втечі ініціювали та організовували співробітники Генерального консульства Польщі у Бресті. Більше того, робили це усвідомлено, розуміючи й обґрунтованість обмежень на виїзд для підозрюваного та те, що внаслідок ДТП двоє людей загинуло" - сказав Глаз.

За його словами, дії співробітників Генконсульства Польщі в Бресті прямо порушують низку положень Віденської конвенції щодо дипломатичних та консульських зносин.

"Щиро сподіваємося, що це поодинокий випадок, який не характеризує МЗС Польщі загалом. Водночас ми не бачимо можливості для продовження роботи такого консульського співробітника на території Білорусі. Про інцидент ми також проінформуємо наших зарубіжних партнерів" ­– заявив представник МЗС Білорусі.

Теми: БілорусьПольщадипломатичні відносини


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