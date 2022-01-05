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Во Франции число суточных случаев коронавируса впервые превысило 300 тысяч

Среда, 5 января 2022, 21:40

Во Франции за последние сутки зафиксировали новый максимум суточной заболеваемости коронавирусом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

"Служба общественного здоровья Франции обнародует свою цифру сегодня вечером, но, из памяти, сегодня в нашей стране было 335 000 случаев заражения", - сказал глава Минздрава Франции Оливье Веран во время дебатов в Национальной ассамблее по законопроекту о санитарных пропусках.

По состоянию на вторник за 24 часа было зафиксировано 271686 случаев Covid-19, что также было рекордом.

Дебаты в парламенте вокруг законопроекта о санитарных пропусках, практически запрещающего невакцинированным участвовать в общественной жизни, продолжались весь вечер вторника и были прекращены уже после полуночи. Ожидалось, что закон будет принят на этой неделе, но он не на шутку разгневал противников вакцинации, и несколько депутатов даже сообщили о полученных ими угрозах расправы.

Парламент приостановил дебаты по законопроекту, поскольку оппозиционные депутаты требовали от президента Эммануэля Макрона объяснений по поводу комментариев, в которых он сказал, что хочет "разозлить" непривитых людей.

Темы: Франциякоронавирус
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