Банки в Казахстане остановили работу

Все финансовые организации Казахстана временно приостановили работу.

Источник: Tengrinews со ссылкой на Нацбанк

Детали: Отмечается, что сегодня не будут работать банки второго уровня, обменники, брокеры, микрофинансовые организации, Казахстанская фондовая биржа KASE и другие.

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Как сообщается, в Нацбанке отметили, что "учитывали проведение контртеррористической операции в Алматы и временные проблемы с интернетом".

Предыстория:

Со 2 января в Казахстане продолжаются протесты. Акции начались в городе Жанаозене Мангистауской области после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. С нового года его стоимость на местных автозаправках увеличилась более чем вдвое: с 50-60 тенге за литр (около $0,13) – до 120 тенге за литр ($0,27).

4 января правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр для Мангистауской области, однако акции протеста не прекратились.

Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы.

По состоянию на 5 января чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.

5 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решении направить в Казахстан миротворческие силы ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности - военно-политическая организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Россия позиционирует ее как альтернативу НАТО).