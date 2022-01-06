Банки в Казахстане остановили работу

Все финансовые организации Казахстана временно приостановили работу.

Источник: Tengrinews со ссылкой на Нацбанк

Детали: Отмечается, что сегодня не будут работать банки второго уровня, обменники, брокеры, микрофинансовые организации, Казахстанская фондовая биржа KASE и другие.

Как сообщается, в Нацбанке отметили, что "учитывали проведение контртеррористической операции в Алматы и временные проблемы с интернетом".

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