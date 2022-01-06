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В Сочельник оккупанты Донбасса стреляли из крупнокалиберных пулеметов

Четверг, 6 января 2022, 16:13
В Сочельник оккупанты Донбасса стреляли из крупнокалиберных пулеметов
иллюстративное фото Минобороны

В четверг 6 января российско-оккупационные войска 1 раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Источник: вечерняя сводка прессцентра ООС по состоянию на 17.00 6 января

Дословно: Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

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С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня".

Детали: В сторону Луганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет, а рубежи украинских подразделений остались неизменными.

ВИДЕО ДНЯ
Украинская правда
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