В Сочельник оккупанты Донбасса стреляли из крупнокалиберных пулеметов
Четверг, 6 января 2022, 16:13
В четверг 6 января российско-оккупационные войска 1 раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Источник: вечерняя сводка прессцентра ООС по состоянию на 17.00 6 января
Дословно: Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
Реклама:
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня".
Детали: В сторону Луганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет, а рубежи украинских подразделений остались неизменными.
ВИДЕО ДНЯ
Украинская правда