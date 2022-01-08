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"Нет необходимости делать четвертую прививку" – британские медики о ковид-вакцинации

Суббота, 8 января 2022, 02:54
фото: МЗ

В Министерстве здравоохранения Британии заявили, что "пока нет необходимости делать четвертую прививку" от коронавируса, поскольку третья вакцина обеспечивает "высокий уровень защиты" у людей в возрасте 65+.

Источник: Reuters со ссылкой на Агентство здравоохранения Великобритании

Дословно: "Британские чиновники здравоохранения сообщили, что "усилители" все еще обеспечивают высокий уровень защиты пожилых людей от тяжелых последствий заболевания, вызванного коронавирусом Omicron, и "пока нет необходимости делать четвертую прививку".

Детали: Приблизительно через три месяца после третьей прививки защита в отношении госпитализации среди лиц в возрасте 65 лет и старше осталась на уровне примерно 90%.

Сравнительные данные свидетельствуют, что только с двумя дозами вакцины защита от тяжелых заболеваний для людей старше 65 лет снизилась примерно до 70% через три месяца и до 50% через шесть месяцев.

Учитывая это, британские медики сделали вывод, что "нет немедленной необходимости вводить вторую бустерную дозу".

Напомним: Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.

Темы: вакцинациякоронавирус
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