ДТП с 16-летним водителем Infiniti в Харькове: в крови погибшего обнаружили алкоголь

В крови погибшего в ДТП с участием 16-летнего водителя Infiniti в Харькове обнаружили алкоголь, однако в его действиях не было нарушений ПДД, которые могли стать причиной аварии.

Источник: пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии Укринформу

Прямая речь: "В крови погибшего обнаружено 3,65 промилле. Это административное правонарушение. Из-за смерти водитель не может быть привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В его действиях не было нарушений ПДД, которые были бы в причинно-следственной связи с причиной ДТП, что подтверждается выводами автотехнической экспертизы".

Детали: Комментируя возможность использования факта опьянения погибшего защитой несовершеннолетнего водителя, Чубенко отметил, что следствие собрало достаточную доказательную базу.

"В ходе проведенных следственных действий мы полностью и всесторонне доказали вину подозреваемого, а также имеем достаточно доказательств, которые предоставим суду", - сказал пресс-секретарь облпрокуратуры.

Он добавил, что, согласно выводам экспертизы, причиной смерти погибшего стали именно множественные травмы жизненно важных органов.

Что предшествовало: 31 декабря Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя автомобиля Infiniti, который подозревается в том, что 26 октября устроил смертельную аварию в Харькове.

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