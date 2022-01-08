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ДТП с 16-летним водителем Infiniti в Харькове: в крови погибшего обнаружили алкоголь

Суббота, 8 января 2022, 14:15
ФОТО: СУСПІЛЬНЕ

В крови погибшего в ДТП с участием 16-летнего водителя Infiniti в Харькове обнаружили алкоголь, однако в его действиях не было нарушений ПДД, которые могли стать причиной аварии.

Источник: пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии Укринформу

Прямая речь: "В крови погибшего обнаружено 3,65 промилле. Это административное правонарушение. Из-за смерти водитель не может быть привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В его действиях не было нарушений ПДД, которые были бы в причинно-следственной связи с причиной ДТП, что подтверждается выводами автотехнической экспертизы".

Детали: Комментируя возможность использования факта опьянения погибшего защитой несовершеннолетнего водителя, Чубенко отметил, что следствие собрало достаточную доказательную базу.

"В ходе проведенных следственных действий мы полностью и всесторонне доказали вину подозреваемого, а также имеем достаточно доказательств, которые предоставим суду", - сказал пресс-секретарь облпрокуратуры.

Он добавил, что, согласно выводам экспертизы, причиной смерти погибшего стали именно множественные травмы жизненно важных органов.

Что предшествовало: 31 декабря Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя автомобиля Infiniti, который подозревается в том, что 26 октября устроил смертельную аварию в Харькове. 

Предыстория:

  • 26 октября около 20:40 на перекрестке улиц Гагарина и Одесской Николай Харьковский на автомобиле марки Infiniti на большой скорости столкнулся с другими автомобилями Chevrolet и Skoda. Водитель Шевроле погиб на месте.
  • 16-летний парень находится под стражей.
  • 19 ноября адвокаты потерпевших заявили, что Харьковский признал свою вину в совершении смертельной аварии.
  • 7 декабря психиатрическая экспертиза признала подозреваемого вменяемым. Также эксперты установили, что автомобыль превышал допустимую скорость в момент столкновения в три раза.
  • Парень не раз попадал в поле зрения полиции. В 2019 году, когда ему было 14 лет, у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Подросток выстрелил в нее из травматического пистолета, после чего направил оружие в сторону сына.

Темы: ХарьковДТПдети
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