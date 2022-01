Самый мощный и большой космический телескоп "Джеймс Вебб" развернули в космосе

Команда NASA завершила развертывание 21-футового зеркала, покрытого золотом, самого крупного и мощного космического телескопа "Джеймс Вебб" (James Webb Space Telescope).

Дословно: "Совместными усилиями с Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентством миссия "Джеймс Вебб" будет исследовать каждую фазу космической истории – от нашей Солнечной системы до самых отдаленных галактик Вселенной, которые можно наблюдать".

Прямая речь руководителя NASA Билла Нельсона: "Космический телескоп "Джеймс Вебб" – это беспрецедентная миссия, которая состоит в том, чтобы увидеть свет галактик и открыть тайны нашей Вселенной".

Детали: "Перед запуском два крыла основного зеркала "Джеймса Вебба" были сложены, чтобы они поместились в носовой конус ракеты Arianespace Ariane 5.

После более чем недели развертывания других важных частей телескопа, команда начала дистанционно открывать шестиугольные сегменты основного зеркала, крупнейшего запущенного в космос.

Это был многодневный процесс: первая сторона была окончательно развернута 7 января, а вторая – 8 января.

