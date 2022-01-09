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Самый мощный и большой космический телескоп "Джеймс Вебб" развернули в космосе

Воскресенье, 9 января 2022, 01:55
Самый мощный и большой космический телескоп Джеймс Вебб развернули в космосе
фото: NASA GSFC/CIL/Adriana Manrique Gutierrez

Команда NASA завершила развертывание 21-футового зеркала, покрытого золотом, самого крупного и мощного космического телескопа "Джеймс Вебб" (James Webb Space Telescope).

Источник: NASA

Дословно: "Совместными усилиями с Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентством миссия "Джеймс Вебб" будет исследовать каждую фазу космической истории – от нашей Солнечной системы до самых отдаленных галактик Вселенной, которые можно наблюдать".

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Прямая речь руководителя NASA Билла Нельсона: "Космический телескоп "Джеймс Вебб" – это беспрецедентная миссия, которая состоит в том, чтобы увидеть свет галактик и открыть тайны нашей Вселенной".

Детали: "Перед запуском два крыла основного зеркала "Джеймса Вебба" были сложены, чтобы они поместились в носовой конус ракеты Arianespace Ariane 5.

После более чем недели развертывания других важных частей телескопа, команда начала дистанционно открывать шестиугольные сегменты основного зеркала, крупнейшего запущенного в космос.

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Это был многодневный процесс: первая сторона была окончательно развернута 7 января, а вторая – 8 января.

Что предшествовало:Ракета Ariane V 25 декабря успешно стартовала с самым крупным и мощным в мире космическим телескопом James Webb Space Telescope.

"Джеймс Вебб" – беспрецедентный по своим масштабам проект, на который потратили астрономические 10 млрд долларов.

Украинская правда
Темы: космос
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