Найпотужніший і найбільший космічний телескоп "Джеймс Вебб" розгорнули в космосі

Команда NASA завершила розгортання 21-футового вкритого золотом дзеркала найбільшого і найпотужнішого космічного телескопа "Джеймс Вебб" (James Webb Space Telescope).

Джерело: NASA

Дослівно: "Спільними зусиллями з Європейським космічним агентством (ESA) та Канадським космічним агентством місія Webb досліджуватиме кожну фазу космічної історії – від нашої Сонячної системи до найвіддаленіших галактик Всесвіту, які можна спостерігати".

Пряма мова керівника NASA Білла Нельсона: "Космічний телескоп "Джеймс Вебб" — це безпрецедентна місія, яка полягає в тому, щоб побачити світло галактик і відкрити таємниці нашого Всесвіту".

Деталі: Перед запуском два крила основного дзеркала "Джеймса Вебба" були складені, щоб вони помістилися в носовий конус ракети Arianespace Ariane 5.

Після більш ніж тижня розгортання інших важливих частин телескопу, команда почала дистанційно відкривати шестикутні сегменти основного дзеркала, найбільшого запущеного в космос.

Це був багатоденний процес: перша сторона була остаточно розгорнута 7 січня, а друга — 8 січня.

