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Найпотужніший і найбільший космічний телескоп "Джеймс Вебб" розгорнули в космосі

Неділя, 9 січня 2022, 02:55
фото: NASA GSFC/CIL/Adriana Manrique Gutierrez

Команда NASA завершила розгортання 21-футового вкритого золотом дзеркала найбільшого і найпотужнішого космічного телескопа "Джеймс Вебб" (James Webb Space Telescope).

Джерело: NASA

Дослівно: "Спільними зусиллями з Європейським космічним агентством (ESA) та Канадським космічним агентством місія Webb досліджуватиме кожну фазу космічної історії – від нашої Сонячної системи до найвіддаленіших галактик Всесвіту, які можна спостерігати".

Пряма мова керівника NASA Білла Нельсона: "Космічний телескоп "Джеймс Вебб" — це безпрецедентна місія, яка полягає в тому, щоб побачити світло галактик і відкрити таємниці нашого Всесвіту".

Деталі: Перед запуском два крила основного дзеркала "Джеймса Вебба" були складені, щоб вони помістилися в носовий конус ракети Arianespace Ariane 5.

Після більш ніж тижня розгортання інших важливих частин телескопу, команда почала дистанційно відкривати шестикутні сегменти основного дзеркала, найбільшого запущеного в космос.

Це був багатоденний процес: перша сторона була остаточно розгорнута 7 січня, а друга — 8 січня.

Що передувало: Ракета Ariane V 25 грудня успішно стартувала з найбільшим і найпотужнішим у світі космічним телескопом James Webb Space Telescope.

"Джеймс Вебб" - безпрецедентний за своїми масштабами проєкт, на який витратили астрономічні 10 млрд доларів.

Українська правда
Теми: космос


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