Самолет из Казахстана с 33 украинцами прибыл в Киев

Рейсовый самолет из столицы Казахстана Нур-Султана прилетел в Киев в воскресенье вечером.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter, сайт международного аэропорта "Борисполь"

Дословно Кулеба: "Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами вскоре сядет в Киеве. Следующие рейсы из этого города запланированы на 13 и 16 января".

Реклама:

Детали: По словам Кулебы, в МИД работают над организацией возвращения остальных обратившихся за помощью украинцев, особенно в Алматы.

Вместе с тем, согласно расписанию на сайте аэропорта Борисполь, рейс МАУ из Нур-Султана PS 9113 прибыл в Киев в 20:50.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье спикер МИД Олег Николенко сообщил, что, по предварительной информации, 9 января планируется возобновление регулярных авиарейсов по маршруту Нур-Султан – Киев.