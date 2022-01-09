Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Самолет из Казахстана с 33 украинцами прибыл в Киев

Воскресенье, 9 января 2022, 19:56
pixabay

Рейсовый самолет из столицы Казахстана Нур-Султана прилетел в Киев в воскресенье вечером.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter, сайт международного аэропорта "Борисполь"

Дословно Кулеба: "Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами вскоре сядет в Киеве. Следующие рейсы из этого города запланированы на 13 и 16 января".

Детали: По словам Кулебы, в МИД работают над организацией возвращения остальных обратившихся за помощью украинцев, особенно в Алматы.

Вместе с тем, согласно расписанию на сайте аэропорта Борисполь, рейс МАУ из Нур-Султана PS 9113 прибыл в Киев в 20:50.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье спикер МИД Олег Николенко сообщил, что, по предварительной информации, 9 января планируется возобновление регулярных авиарейсов по маршруту Нур-Султан – Киев.

Украинская правда
Темы: Казахстанавиа
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 11 января: военные учения РФ на границе, возможный статус "НАТО-плюс"

видео"Миротворцы" ОДКБ заявили, что уже готовятся покинуть Казахстан

Полиция уточнила: пьяный полковник во время задержания был не в должности, а в декрете

Власти Казахстана незаконно применили подразделение миротворцев ООН – СМИ

Невакцинированных медиков и коммунальщиков с 31 января будут отстранять

Минобороны РФ заявило о новых учениях возле украинской границы

Все новости...
Казахстан
Саммит ОДКБ по Казахстану пройдет в понедельник
В Казахстане заявили о гибели 164 человек, но передумали
В МИД рассказали о застрявших в Казахстане украинцах
Последние новости
22:00
Новости экономики: медленное восстановление экономики мира, падение цен на газ
21:46
Посол США в НАТО: Если Россия продолжит конфронтацию, будут серьезные последствия
21:38
Экспортно-кредитное агентство будет развивать торговлю с Турцией
21:21
Новости 11 января: военные учения РФ на границе, возможный статус "НАТО-плюс"
20:59
Гривня ослабла к евро: официальный курс
20:43
МВД, Минобороны и Минобразования будут работать над реформой военно-патриотического воспитания
20:40
COVID-19, миграция и социальное напряжение: в Давосе назвали главные риски для мира
20:30
Европарламент определился с датой избрания нового президента после смерти Сассоли
20:12
Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики в 2022 году
19:51
На границе Армении и Азербайджана сообщают о стрельбе: есть погибший
Все новости...