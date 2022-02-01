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Умер создатель "Луцкого дома с химерами"

Вторник, 1 февраля 2022, 14:35

В Луцке на 79 году жизни скончался местный скульптор Николай Головань, построивший в городе так называемый дом с химерами.

Источник: сообщение мэра Луцка Игоря Полищука в Facebook

Прямая речь: "Сегодня умер Николай Никитич Головань, почетный гражданин города Луцка, абсолютно незаурядная и знаковая для нашего города личность. Вечная и светлая память. Царство небесное!

Именем Николая Голованя будет названа одна из улиц нашего города".

Детали: Полищук также сообщил, что город обеспечит и оплатит похороны Голованя и предоставит материальную помощь семье.

 
Фото: эльдар Сарахман

Местные СМИ сообщают, что Головань несколько недель лечился в областной больнице – имел серьезные проблемы с сердцем. В конце концов его сердце не выдержало.

"Луцкий дом с химерами" – архитектурный памятник современности, расположенный на территории Историко-культурного заповедника "Старый Луцк" на берегу реки Стырь.

Украинская правда
Темы: Луцкистория


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