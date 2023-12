ГСЧС показала последствия российского ракетного удара по Луцку: 3 погибших

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото последствий ракетного удара россиян по городу Луцк Волынской области, где погибли 3 человека.

Источник: ГСЧС в Telegram, мэр города Игорь Полищук в Telegram

Дословно служба: "На Волыни спасатели ликвидировали последствия вражеского обстрела. Утром 15 августа под вражеский обстрел попало производственное предприятие в Луцке. В результате произошло разрушение конструкций и возник пожар. Из-под завалов спасатели деблокировали одного пострадавшего и изъяли тела еще трех погибших".

Детали: Сообщается, что спасатели ликвидировали пожар и разобрали завалы уничтоженного здания.

Every saved life is our victory!



In #Lutsk after the missile terror the first responders rescued a person from under the rubble. He has been hospitalized. pic.twitter.com/GENY3mfBX9