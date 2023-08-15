ГСЧС показала последствия российского ракетного удара по Луцку: 3 погибших

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото последствий ракетного удара россиян по городу Луцк Волынской области, где погибли 3 человека.

Источник: ГСЧС в Telegram, мэр города Игорь Полищук в Telegram

Дословно служба: "На Волыни спасатели ликвидировали последствия вражеского обстрела. Утром 15 августа под вражеский обстрел попало производственное предприятие в Луцке. В результате произошло разрушение конструкций и возник пожар. Из-под завалов спасатели деблокировали одного пострадавшего и изъяли тела еще трех погибших".

Фото ГСЧС

Детали: Сообщается, что спасатели ликвидировали пожар и разобрали завалы уничтоженного здания.

Фото ГСЧС

Every saved life is our victory!



In #Lutsk after the missile terror the first responders rescued a person from under the rubble. He has been hospitalized. pic.twitter.com/GENY3mfBX9 — Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 15, 2023

На месте происшествия работали 34 сотрудника ГСЧС и 11 единиц техники.

фото ГСЧС

Мэр города Игорь Полищук сообщил, что из городского бюджета каждой семье людей, которые погибли во время утренней атаки, выплатят по 200 тыс грн. Также он пообещал, что город возьмет на себя все расходы по погребению погибших, а пострадавшим полностью оплатят лечение и дальнейшую реабилитацию.

Ранее Полищук сообщал, что во время атаки пострадали 3 человека.

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