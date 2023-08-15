ГСЧС показала последствия российского ракетного удара по Луцку: 3 погибших
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото последствий ракетного удара россиян по городу Луцк Волынской области, где погибли 3 человека.
Источник: ГСЧС в Telegram, мэр города Игорь Полищук в Telegram
Дословно служба: "На Волыни спасатели ликвидировали последствия вражеского обстрела. Утром 15 августа под вражеский обстрел попало производственное предприятие в Луцке. В результате произошло разрушение конструкций и возник пожар. Из-под завалов спасатели деблокировали одного пострадавшего и изъяли тела еще трех погибших".
Детали: Сообщается, что спасатели ликвидировали пожар и разобрали завалы уничтоженного здания.
Every saved life is our victory!— Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 15, 2023
In #Lutsk after the missile terror the first responders rescued a person from under the rubble. He has been hospitalized. pic.twitter.com/GENY3mfBX9
На месте происшествия работали 34 сотрудника ГСЧС и 11 единиц техники.
Мэр города Игорь Полищук сообщил, что из городского бюджета каждой семье людей, которые погибли во время утренней атаки, выплатят по 200 тыс грн. Также он пообещал, что город возьмет на себя все расходы по погребению погибших, а пострадавшим полностью оплатят лечение и дальнейшую реабилитацию.
Ранее Полищук сообщал, что во время атаки пострадали 3 человека.
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Предыстория:
- Под утро 15 августа россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине − вражеские ракеты попали в промышленное предприятие в Луцке (3 человека погибли), по жилым домам во Львове, по предприятию в Днепре (вспыхнул пожар, двое раненых), взрывы раздавались также в Хмельницкой области и в городе Смела Черкасской области.
- Всего около 4 часов утра 15 августа российские оккупанты выпустили по Украине 28 ракет воздушного и морского базирования, защитники уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".