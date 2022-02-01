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Пограничники разоблачили и задержали современный вертолет контрабандистов: пилота ищут

Вторник, 1 февраля 2022, 16:13
фото ГПСУ

Пограничники обнаружили и задержали в Закарпатье многоцелевой вертолет "Aérospatiale Alouette III" стоимостью свыше 150 тысяч долларов, который использовали контрабандисты.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: В 2 часа ночи 31 января военнослужащие Госпогранслужбы во взаимодействии с венгерскими коллегами зафиксировали незаконное пересечение границы неизвестным летательным аппаратом.

Сразу в сотрудничестве с сотрудниками СБУ пограничники организовали поисковые мероприятия по установлению нарушителей.

Вскоре оперативники обнаружили вертолет в Хустском районе: лн был спрятан в горной труднодоступной местности, отмечают в ГПСУ.

В кабине вертолета находились рассыпанные пачки с сигаретами, однако правоохранители не исключают, что этим летательным аппаратом могли незаконно перемещать и нелегальных мигрантов в соседние страны.

В настоящее время информация проверяется, правоохранители устанавливают причастных к преступной деятельности лиц.

Вертолет взят под охрану и начато досудебное расследование по ст. 334 УК "Нарушение правил международных полетов".

Кроме этого, пограничники совместно с венгерскими коллегами организовали мероприятия по разоблачению нарушителей с обеих сторон границы.

Справка: Обнаруженный вертолет имеет грузоподъемность на шасси 750 кг. В пассажирском исполнении он может взять на борт 6 пассажиров, развивать скорость около 185 км/ч и преодолевать расстояние более 550 км, при этом, в багажный отсек вертолета может быть загружено до полусотни ящиков сигарет.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаграницаЗакарпатьеконтрабанда


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