Чаусу изменили меру пресечения на залог – ЦПК

Судьи Высшего антикоррупционного суда назначили обвиняемому в коррупции экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса 717 900 гривен залога.

Источник: Центр противодействия коррупции со ссылкой на заседание суда

Детали: Ранее Чаус находился под круглосуточным домашним арестом, назначенным ему еще в августе прошлого года.

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В последнем решении суда о продолжении этой меры указано, что по законам Украины, общий срок домашнего ареста не может быть больше, чем 6 месяцев.

Прокурор инициировала изменение домашнего ареста на содержание под стражей, но суд удовлетворил ходатайство лишь частично и назначил Чауса залог.

Теперь экс-судде предстоит внести залог в течение 5 дней. У него будут ряд обязанностей, например, воздержаться от общения со свидетелями, сдать паспорт и носить электронный браслет. Срок действия обязанностей – два месяца.

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