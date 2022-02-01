Чаусу изменили меру пресечения на залог – ЦПК
Судьи Высшего антикоррупционного суда назначили обвиняемому в коррупции экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса 717 900 гривен залога.
Источник: Центр противодействия коррупции со ссылкой на заседание суда
Детали: Ранее Чаус находился под круглосуточным домашним арестом, назначенным ему еще в августе прошлого года.
В последнем решении суда о продолжении этой меры указано, что по законам Украины, общий срок домашнего ареста не может быть больше, чем 6 месяцев.
Прокурор инициировала изменение домашнего ареста на содержание под стражей, но суд удовлетворил ходатайство лишь частично и назначил Чауса залог.
Теперь экс-судде предстоит внести залог в течение 5 дней. У него будут ряд обязанностей, например, воздержаться от общения со свидетелями, сдать паспорт и носить электронный браслет. Срок действия обязанностей – два месяца.
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Предыстория:
- 9 августа 2016 детективы НАБУ поймали судью на взяточничестве, когда он прятал деньги в стеклянную банку. Однако судья вскоре покинул территорию Украины, пока народные депутаты медлил и с голосованием о лишении его судейского иммунитета.
- В 2017 году его нашли в Молдове, где он долгое время ожидал решения о предоставлении ему политического убежища.
- Весной 2021 года его похитили неизвестные в Кишиневе. После этого в сети начали появляться обращения самого Чауса, что он якобы хочет судиться по поводу его похищения.
- 30 июля экс-судья пришел в нижнем белье в сельский совет Мазуровки в Винницкой области. Судью забрали представители Службы безопасности в Киев.
- 4 августа Чаусу отправили под круглосуточный домашний арест.