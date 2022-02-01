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Расстрел в Днепре: у всех раненых положительная динамика – врач

Вторник, 1 февраля 2022, 20:12
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По состоянию на 1 февраля в реанимации остаются двое из пяти солдат, которых на заводе "Южмаш" ранил нацгвардеец Артемий Рябчук.

Источник: главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко

Прямая речь: "Уже сегодня мы хотим двух более легких раненых перевести в другое отделение, а Игорь и Жанна еще будут находиться в реанимации...

У всех раненых положительная динамика, все они поправляются, улыбаются".

Детали: По словам врача, двое раненых, которые остаются в реанимации, потеряли более 5 литров крови.

22-летней девушке пуля почти полностью разрушила позвонок: "врачи доставали фрагменты", но по состоянию на 1 февраля раненаяя двигает ногами и "показывает почти все, что может сделать здоровый человек".

Рыженко сообщил, что кровь для раненых сдали более 100 человек.

Ранее трое из пяти раненных находились в тяжелом состоянии. Сообщалось, что четырех из пяти солдат прооперировали. По состоянию на 27 января трое пострадавших были в реанимации, двое из них в очень тяжелом состоянии.

Предыстория:

  • В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. По состоянию на 27 января трое пострадавших были в реанимации, двое из них в очень тяжелом состоянии. В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали патрульные полицейские. 
  • Рябчуку, который убил из автомата пятерых и ранил еще пятерых в Днепре 27 января, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.
  • На заседании суда военный в своей речи попросил прощения у жертв своего преступления и признал свою вину. Нацгвардеец попросил судью не отправлять его на гауптвахту, а посадить в СИЗО.

Украинская правда
Темы: ДнепрмедицинаНацгвардия


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