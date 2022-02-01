Расстрел в Днепре: у всех раненых положительная динамика – врач

По состоянию на 1 февраля в реанимации остаются двое из пяти солдат, которых на заводе "Южмаш" ранил нацгвардеец Артемий Рябчук.

Источник: главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко

Прямая речь: "Уже сегодня мы хотим двух более легких раненых перевести в другое отделение, а Игорь и Жанна еще будут находиться в реанимации...

У всех раненых положительная динамика, все они поправляются, улыбаются".

Детали: По словам врача, двое раненых, которые остаются в реанимации, потеряли более 5 литров крови.

22-летней девушке пуля почти полностью разрушила позвонок: "врачи доставали фрагменты", но по состоянию на 1 февраля раненаяя двигает ногами и "показывает почти все, что может сделать здоровый человек".

Рыженко сообщил, что кровь для раненых сдали более 100 человек.

Ранее трое из пяти раненных находились в тяжелом состоянии. Сообщалось, что четырех из пяти солдат прооперировали. По состоянию на 27 января трое пострадавших были в реанимации, двое из них в очень тяжелом состоянии.

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