Нацгвардейца Рябчука, расстрелявшего людей в Днепре, суд взял под арест без права залога
Военнослужащему Национальной гвардии Артемия Рябчука, который убил из автомата пятерых и ранил еще пятерых на заводе "Южмаш" в Днепре 27 января, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.
Источник: трансляция заседания Кировского районного суда в городе Днепр
Дословно: "Следственный судья считает целесообразным избрать подозреваемому Рябчук меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 марта 2022 года.
Содержание под стражей на гауптвахте по месту несения службы Рябчука может мешать досудебному следствию и беспристрастному выяснению всех обстоятельств преступления, поэтому местом содержания под стражей установлено "Днепровское учреждение исполнения наказаний №4".
Детали: Перед оглашением решения судья находился в комнате для совещаний более 2 часов.
Судья признал наличие рисков влияния Рябчуком на свидетелей, представителей пострадавших и следователей, а также возможность им уничтожения доказательства его преступления.
Прокуроры ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде взятия под арест Рябчука без права внесения залога.
По словам прокурора, Рябчук совершил преступление, повлекшее гибель людей, а потому процессуальное законодательство предусматривает, что право внесения залога нельзя применять к подозреваемому. Судья согласился с ходатайством прокуроров и не предоставил альтернативу внесения залога.
Следователи считают, что обвиняемый может укрываться от следствия и незаконно влиять на свидетеля, представителей пострадавших, следователя или экспертов в следствии.
Адвокат Рябчука попросил суд удовлетворить ходатайство стороны обвинения частично.
В частности, он попросил не избирать подозреваемому заключение под стражей в условиях гауптвахты, поскольку сторона обвиняемого не объяснила потребность в этом, ведь Рябчук согласен с обоснованностью подозрения.
По его словам, Рябчук признался в совершенном самостоятельно и сдался полиции, поэтому не намерен скрываться от следствия.
Комментируя желание нацгвардейца находиться на аресте в СИЗО, адвокат добавил, что Рябчук не хочет возвращаться туда, "где над ним издевались".
Предыстория:
- Перед этим на заседании Рябчук в своей речи попросил прощения у жертв своего преступления и признал свою вину. Нацгвардиец попросил судью не отправлять его на гауптвахту, а посадить в СИЗО.
- В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. По состоянию на 27 января трое пострадавших были в реанимации, двое из них в очень тяжелом состоянии. В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали патрульные полицейские.
- Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии.
- В СМИ попало видео опрашивания правоохранителями задержанного стрелка, на которых Рябчук рассказывает хронологию своих действий. Вечером стало известно, что один из раненых стрельбой Рябчука сумел убежать и подать сигнал тревоги.
- Депутат ВР Юлия Яцык сообщила, что, по предварительной информации, два месяца назад Рябчук предупредил потасовку между солдатами и сообщил об инциденте руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачем" и начали над ним издеваться. Командование Национальной гвардии подтвердило, что Рябчук пытался помешать драке коллег и сообщил об этом руководству, но это событие имело место 3 недели назад.