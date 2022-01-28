Нацгвардейца Рябчука, расстрелявшего людей в Днепре, суд взял под арест без права залога

Военнослужащему Национальной гвардии Артемия Рябчука, который убил из автомата пятерых и ранил еще пятерых на заводе "Южмаш" в Днепре 27 января, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

Источник: трансляция заседания Кировского районного суда в городе Днепр

Дословно: "Следственный судья считает целесообразным избрать подозреваемому Рябчук меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 марта 2022 года.

Содержание под стражей на гауптвахте по месту несения службы Рябчука может мешать досудебному следствию и беспристрастному выяснению всех обстоятельств преступления, поэтому местом содержания под стражей установлено "Днепровское учреждение исполнения наказаний №4".

Детали: Перед оглашением решения судья находился в комнате для совещаний более 2 часов.

Судья признал наличие рисков влияния Рябчуком на свидетелей, представителей пострадавших и следователей, а также возможность им уничтожения доказательства его преступления.

Прокуроры ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде взятия под арест Рябчука без права внесения залога.

По словам прокурора, Рябчук совершил преступление, повлекшее гибель людей, а потому процессуальное законодательство предусматривает, что право внесения залога нельзя применять к подозреваемому. Судья согласился с ходатайством прокуроров и не предоставил альтернативу внесения залога.

Следователи считают, что обвиняемый может укрываться от следствия и незаконно влиять на свидетеля, представителей пострадавших, следователя или экспертов в следствии.

Адвокат Рябчука попросил суд удовлетворить ходатайство стороны обвинения частично.

В частности, он попросил не избирать подозреваемому заключение под стражей в условиях гауптвахты, поскольку сторона обвиняемого не объяснила потребность в этом, ведь Рябчук согласен с обоснованностью подозрения.

По его словам, Рябчук признался в совершенном самостоятельно и сдался полиции, поэтому не намерен скрываться от следствия.

Комментируя желание нацгвардейца находиться на аресте в СИЗО, адвокат добавил, что Рябчук не хочет возвращаться туда, "где над ним издевались".

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