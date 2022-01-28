Рябчук, устроивший стрельбу в Днепре, в суде признал вину и попросил прощения

Служащий Национальной гвардии Артемий Рябчук, устроивший 27 января стрельбу на заводе "Южмаш" в Днепре и убив пятерых и ранив еще пятерых человек, извинился в суде и признался в содеянном.

Источник: hromadske из зала Кировского районного суда города Днепра

Прямая речь Рябчука: "Ваша честь, мне искренне жалко тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью признаю свою вину.

Мне тяжело вспоминать то время в ночь с 26 на 27 января. Мы после задержания с прокурором и следователем провели допрос, на котором я до поздней ночи все сказл и рассказал, после того как я добровольно сдался (в руки полиции – ред.)

Мое единственное желание: не отправляйте меня на гауптвахту, а в следственный изолятор".

Детали: По словам адвоката Рябчука, обвиняемый не хочет возвращаться в то место, "где над ним издевались".

Сторона обвинения в ходатайстве просят суд избрать Рябчуку содержание под стражей сроком 60 суток без права внесения залога. Кроме того, прокурор просят держать подозреваемого под арестом на гауптвахте по месту несения военной службы.

По мнению прокуроров, Рябчук может скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей, представителей пострадавших, следователей и экспертов в следствии.

«Мені щиро шкода тих людей, яким я завдав болю. Я винний і повністю визнаю свою провину», — заявив у своїй промові суду підозрюваний у стрілянині в Дніпрі нацгвардієць Артемій Рябчук. Адвокат додав, що «він не хоче повертатися туди, де над ним знущалися pic.twitter.com/Z6BOW03ulZ — hromadske (@HromadskeUA) January 28, 2022

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