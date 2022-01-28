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Рябчук, устроивший стрельбу в Днепре, в суде признал вину и попросил прощения

Пятница, 28 января 2022, 20:47
Скриншот видео так называемого допроса Рябчука после задержания

Служащий Национальной гвардии Артемий Рябчук, устроивший 27 января стрельбу на заводе "Южмаш" в Днепре и убив пятерых и ранив еще пятерых человек, извинился в суде и признался в содеянном.

Источник: hromadske из зала Кировского районного суда города Днепра

Прямая речь Рябчука: "Ваша честь, мне искренне жалко тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью признаю свою вину.

Мне тяжело вспоминать то время в ночь с 26 на 27 января. Мы после задержания с прокурором и следователем провели допрос, на котором я до поздней ночи все сказл и рассказал, после того как я добровольно сдался (в руки полиции – ред.)

Мое единственное желание: не отправляйте меня на гауптвахту, а в следственный изолятор".

Детали: По словам адвоката Рябчука, обвиняемый не хочет возвращаться в то место, "где над ним издевались".

Сторона обвинения в ходатайстве просят суд избрать Рябчуку содержание под стражей сроком 60 суток без права внесения залога. Кроме того, прокурор просят держать подозреваемого под арестом на гауптвахте по месту несения военной службы.

По мнению прокуроров, Рябчук может скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей, представителей пострадавших, следователей и экспертов в следствии.

Предыстория:

  • В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. По состоянию на 27 января трое пострадавших были в реанимации, двое из них в очень тяжелом состоянии.
  • В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали патрульные полицейские. 
  • Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии.
  • В СМИ попало видео опрашивания правоохранителями задержанного стрелка, на которых Рябчук рассказывает хронологию своих действий. Вечером стало известно, что один из раненых стрельбой Рябчука сумел убежать и подать сигнал тревоги.
  • Депутат ВР Юлия Яцык сообщила, что, по предварительной информации, два месяца назад Рябчук предупредил потасовку между солдатами и сообщил об инциденте руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачем" и начали над ним издеваться. Командование Национальной гвардии подтвердило, что Рябчук пытался помешать драке коллег и сообщил об этом руководству, но это событие имело место 3 недели назад.

Темы: ДнепрсудНацгвардиячрезвычайное происшествие


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