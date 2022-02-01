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Премьер Британии в Киеве: вторжение в Украину стало бы поражением Путина

Вторник, 1 февраля 2022, 19:51

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что потенциальное вторжение России в Украину стало бы поражением российского президента Владимира Путина.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

"Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой. Мне кажется, что это было бы и военной катастрофой как для России, так и для мира. Потенциальное вторжение было бы поражением и для президента Путина", - сказал Джонсон.

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Он отметил, что в последние недели провел многочисленные переговоры с европейскими лидерами, и все они поддерживают позицию, что Украина имеет право сама определять свой политический курс и к какой организации присоединяться.

"Сейчас жизненно важно, чтобы Россия сделала шаг назад и избрала путь дипломатии. И мы будем привлекаться к диалогу. Но санкции готовы и мы оказываем военную поддержку и стремимся усилить сотрудничество в области экономики", - добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые сообщил детали о новом формате сотрудничества между Украиной, Польшей и Британией, о создании которого должны объявить в ближайшее время.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что новый формат прежде всего призван укрепить безопасность в регионе, в чем заинтересованы все три страны.

Темы: Борис ДжонсонВеликобританияПутинРосcия
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