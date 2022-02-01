Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем'єр Британії: Вторгнення в Україну стало б поразкою Путіна

Вівторок, 1 лютого 2022, 19:51

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що потенційне вторгнення Росії в Україну стало б поразкою російського президента Владіміра Путіна.

Про це він заявив на пресконференції у Києві із президентом Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

"Подальше вторгнення Росії в Україну було б політичної та гуманітарною катастрофою. Мені здається, що це було б і військовою катастрофою як для Росі так і для світу. Потенційне вторгнення було б поразкою і для президента Путіна", - сказав Джонсон.

Реклама:

Він наголосив, що в останні тижні провів численні переговори з європейськими лідерами і всі вони підтримують позицію, що України має право сама визначати свій політичний курс і до якої організації приєднуватися.

"Зараз життєво важливо, щоб Росія зробила крок назад і обрала шлях дипломатії. І ми будемо залучатися до діалогу. Але санкції готові і ми надаємо військову підтримку і прагнемо посилити співпрацю у галузі економіці", - додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше повідомив деталі про новий формат співпраці між Україною, Польщею та Британією, про створення якого мають оголосити найближчим часом.

ВІДЕО ДНЯ

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів у Києві, що новий формат передусім покликаний зміцнити безпеку у регіоні, у чому зацікавлені всі три країни.

Теми: Борис ДжонсонВелика БританіяПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Борис Джонсон
COVID-вечірки і Джонсон: фахівці розблокували телефон, пароль від якого забув експрем’єр
Джонсон про звільнення Пристайка: Він був чудовим послом
Джонсон дорікнув НАТО за нерішучість: Саме тому Путін розпочав війну
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: