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Прем'єр Британії: Вторгнення в Україну стало б поразкою Путіна

Вівторок, 1 лютого 2022, 20:51

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що потенційне вторгнення Росії в Україну стало б поразкою російського президента Владіміра Путіна.

Про це він заявив на пресконференції у Києві із президентом Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

"Подальше вторгнення Росії в Україну було б політичної та гуманітарною катастрофою. Мені здається, що це було б і військовою катастрофою як для Росі так і для світу. Потенційне вторгнення було б поразкою і для президента Путіна", - сказав Джонсон.

Він наголосив, що в останні тижні провів численні переговори з європейськими лідерами і всі вони підтримують позицію, що України має право сама визначати свій політичний курс і до якої організації приєднуватися.

"Зараз життєво важливо, щоб Росія зробила крок назад і обрала шлях дипломатії. І ми будемо залучатися до діалогу. Але санкції готові і ми надаємо військову підтримку і прагнемо посилити співпрацю у галузі економіці", - додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше повідомив деталі про новий формат співпраці між Україною, Польщею та Британією, про створення якого мають оголосити найближчим часом.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів у Києві, що новий формат передусім покликаний зміцнити безпеку у регіоні, у чому зацікавлені всі три країни.

Теми: Борис ДжонсонВелика БританіяПутінРосія
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