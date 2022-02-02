Венедиктова открыла новое производство по ДТП с Трухиным
Генпрокурор Ирина Венедиктова открыла еще одно уголовное производство по ДТП с участием народного депутата Александра Трухина и поручила расследовать его НАБУ.
Источник: Венедиктова в Facebook
Прямая речь Венедиктовой: "Без всяких промедлений дала поручение зарегистрировать уголовное производство.
К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше".
Детали: Подследственность дела генпрокурор определила за НАБУ.
По какой статье открыто производство, Венедиктова не уточнила.
Как уточнили "Украинской правде" в Офисе генпрокурора, производство открыто по ч.1 ст. 369 УКУ (предоставление народным депутатом неправомерной выгоды должностному лицу правоохранительного органа).
Судя по видео из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда", Трухин пытался скрыться с места ДТП, уйти "в лес", он также намекал полицейским на взятку, заявляя, что имеет в багажнике "спортивную сумку", в которой есть "150 тысяч".
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Предыстория:
- 23 августа 2021 года народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был пьян и спровоцировал аварию по дороге из Полтавы в Киев.
- 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда", Трухин говорил прибывшему на место аварии правоохранителю: "Сергей, иди сюда. Давай я тихонько пойду сейчас в лес. Я с Денисом поговорю. С Монастырским".
- Министерство внутренних дел на это заявило, что информация о том, что "слуга народа" Александр Трухин после ДТП пытался договориться с главой МВД Денисом Монастырским, не соответствует действительности.
- В ведомстве добавили, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП, а дальше дело расследует ДБР.
- Государственное бюро расследований заявилот, что не имело в своем распоряжении видео по ДТП с участием нардепа Александра Трухина из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда".
- 2 февраля Трухина исключили из "Слуги народа".