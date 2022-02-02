Венедиктова открыла новое производство по ДТП с Трухиным

Генпрокурор Ирина Венедиктова открыла еще одно уголовное производство по ДТП с участием народного депутата Александра Трухина и поручила расследовать его НАБУ.

Источник: Венедиктова в Facebook

Прямая речь Венедиктовой: "Без всяких промедлений дала поручение зарегистрировать уголовное производство.

К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше".

Детали: Подследственность дела генпрокурор определила за НАБУ.

По какой статье открыто производство, Венедиктова не уточнила.

Как уточнили "Украинской правде" в Офисе генпрокурора, производство открыто по ч.1 ст. 369 УКУ (предоставление народным депутатом неправомерной выгоды должностному лицу правоохранительного органа).

Судя по видео из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда", Трухин пытался скрыться с места ДТП, уйти "в лес", он также намекал полицейским на взятку, заявляя, что имеет в багажнике "спортивную сумку", в которой есть "150 тысяч".

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