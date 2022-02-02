Трухин пытался договориться с патрульными: "Я вам отгружу 150 тысяч бонуса"

Народный депутат Александр Трухин, причастный к совершению ДТП, на месте аварии предлагал правоохранителям взятку.

Источник: расследование "Украинской правды" по обстоятельствам ДТП с Трухиным

Детали: Нагрудная камера патрульного зафиксировала, как нардеп Трухин предлагает правоохранителю "отгрузить" 150 тысяч в качестве бонуса.

Бывший глава МВД Арсен Аваков отмечает, что Трухин предлагал патрульным 150 тысяч долларов взятки.

На реплику о том, понимает ли нардеп, что все его слова фиксирует камера, Трухин ответил: "150 конфет, шоколадок, печенья".

По словам патрульного Сергея Петрика, на месте аварии Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но он трижды отказался сдать тест на алкоголь.

Кроме того, народный депутат сам заявляет, что мужчина, находившийся с ним в машине во время ДТП "бухой".

Также нардеп просит патрульного тихонько отпустить его, разрешить ему уйти в лес и заявляет, что обо всем договорится с Денисом Монастырским – главой МВД.

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