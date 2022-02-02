Трухин пытался договориться с патрульными: "Я вам отгружу 150 тысяч бонуса"
Народный депутат Александр Трухин, причастный к совершению ДТП, на месте аварии предлагал правоохранителям взятку.
Источник: расследование "Украинской правды" по обстоятельствам ДТП с Трухиным
Детали: Нагрудная камера патрульного зафиксировала, как нардеп Трухин предлагает правоохранителю "отгрузить" 150 тысяч в качестве бонуса.
Бывший глава МВД Арсен Аваков отмечает, что Трухин предлагал патрульным 150 тысяч долларов взятки.
На реплику о том, понимает ли нардеп, что все его слова фиксирует камера, Трухин ответил: "150 конфет, шоколадок, печенья".
По словам патрульного Сергея Петрика, на месте аварии Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но он трижды отказался сдать тест на алкоголь.
Кроме того, народный депутат сам заявляет, что мужчина, находившийся с ним в машине во время ДТП "бухой".
Также нардеп просит патрульного тихонько отпустить его, разрешить ему уйти в лес и заявляет, что обо всем договорится с Денисом Монастырским – главой МВД.
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Предыстория:
- 23 августа 2021 года народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был пьян и спровоцировал аварию по дороге из Полтавы в Киев.
- 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда", Трухин говорил прибывшему на место аварии правоохранителю: "Сергей, иди сюда. Давай я тихонько пойду сейчас в лес. Я с Денисом поговорю. С Монастырским".
- Министерство внутренних дел на это заявило, что информация о том, что "слуга народа" Александр Трухин после ДТП пытался договориться с главой МВД Денисом Монастырским, не соответствует действительности.
- В ведомстве добавили, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП, а дальше дело расследует ДБР.
- Государственное бюро расследований заявилот, что не имело в своем распоряжении видео по ДТП с участием нардепа Александра Трухина из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда".
- 2 февраля Трухина исключили из "Слуги народа".