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Трухин пытался договориться с патрульными: "Я вам отгружу 150 тысяч бонуса"

Среда, 2 февраля 2022, 10:01
Трухин пытался договориться с патрульными: Я вам отгружу 150 тысяч бонуса
Александр Трухин. фото FB

Народный депутат Александр Трухин, причастный к совершению ДТП, на месте аварии предлагал правоохранителям взятку.

Источник: расследование "Украинской правды" по обстоятельствам ДТП с Трухиным

Детали: Нагрудная камера патрульного зафиксировала, как нардеп Трухин предлагает правоохранителю "отгрузить" 150 тысяч в качестве бонуса.

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Бывший глава МВД Арсен Аваков отмечает, что Трухин предлагал патрульным 150 тысяч долларов взятки.

На реплику о том, понимает ли нардеп, что все его слова фиксирует камера, Трухин ответил: "150 конфет, шоколадок, печенья".

 

По словам патрульного Сергея Петрика, на месте аварии Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но он трижды отказался сдать тест на алкоголь.

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Кроме того, народный депутат сам заявляет, что мужчина, находившийся с ним в машине во время ДТП "бухой".

 

Также нардеп просит патрульного тихонько отпустить его, разрешить ему уйти в лес и заявляет, что обо всем договорится с Денисом Монастырским – главой МВД.

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Предыстория:

  • 23 августа 2021 года народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был пьян и спровоцировал аварию по дороге из Полтавы в Киев.
  • 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда", Трухин говорил прибывшему на место аварии правоохранителю: "Сергей, иди сюда. Давай я тихонько пойду сейчас в лес. Я с Денисом поговорю. С Монастырским".
  • Министерство внутренних дел на это заявило, что информация о том, что "слуга народа" Александр Трухин после ДТП пытался договориться с главой МВД Денисом Монастырским, не соответствует действительности.
  • В ведомстве добавили, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП, а дальше дело расследует ДБР.
  • Государственное бюро расследований заявилот, что не имело в своем распоряжении видео по ДТП с участием нардепа Александра Трухина из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда".
  • 2 февраля Трухина исключили из "Слуги народа".

Украинская правда
Темы: ТрухинДТПвзятка
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