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МИД России обвинил западные СМИ в "откровенной дезинформации"

Суббота, 12 февраля 2022, 06:52

МИД России заявил о том, что западные СМИ "распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями" в отношении вероятного вторжения России в Украину.

Источник: МИД России

Дословно: "В конце 2021 — начале 2022 годов мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по своей масштабности и проработанности медийной кампанией, цель которой — убедить мировую общественность в том, что Российская Федерация готовит вторжение на территорию Украины".

"СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы".

"По сути западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне".

Детали: МИД РФ опубликовал "некоторые из наиболее ярких "фейковых" публикаций в западных СМИ".

В российском ведомстве заявили, что "они – доказательство того, что против Москвы ведется скоординированная информационная атака, нацеленная на подрыв и дискредитацию справедливых требований России относительно обеспечения гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины".

Предыстория:

  • Как сообщили британские журналисты, президент США Джо Байден считает, что нападение России на Украину произойдет "в ближайшие дни". Накануне вечером 10 февраля президент США Джо Байден в интервью с американским телеканалом NBC заявил, что советует американцам в Украине немедленно уехать за ее пределы. Он добавил, что американская армия не сможет ничем помочь на территории Украины, ведь он не планирует ее направлять из-за риска прямого конфликта между армиями ядерных государств мира – США и России.
  • После слов Байдена, посольства ряда западных стран объявили официальные инструкции для своих граждан, чтобы они немедленно уехали за пределы Украины. Израиль объявил эвакуацию сотрудников своего посольства и членов их семей.
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин может и не ожидать завершения Зимних Олимпийских игр в Пекине для начала военного вторжения в Украину.
  • 10 февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон после официальных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что данные британской разведки вокруг российских войск достаточно "мрачны". Великобритания в конце января вывезла часть персонала своего посольства из Украины.
  • В противовес, американский телеканал CNN, ссылаясь на свои источники во властных кабинетах, заявил, что американские власти намеренно создают удручающую и "апокалиптическую" картину в медиа и через официальные каналы коммуникации, чтобы отвадить Россию от ее намерений.

Украинская правда
Темы: Росcия


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