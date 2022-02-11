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США намеренно нагнетают тревогу вокруг российского вторжения – CNN

Денис КарловскийПятница, 11 февраля 2022, 20:58
Президент США Джо Байден на пресс-конференции 19 января 2022 года. Фото: Getty Images

Власти США намеренно публикуют данные разведки по ситуации вокруг Украины, чтобы отвадить Россию от вооруженного нападения.

Источник: материал CNN со ссылкой на несколько неназванных источников в разведывательных агентствах США, Государственном департаменте и Белом доме

Детали: Американским журналистам сообщили, что администрация президента США решила еще в конце 2021 года намеренно использовать нагнетающую риторику вокруг возможного вторжения российских войск в Украину, чтобы отвадить Кремль от его намерений.

Как разъясняют источники, американские чиновники надеются показать россиянам, что об их планах известно всем, а также посеять сомнение в них, что в политическом и военном руководстве РФ есть шпионы, передающие данные разведке западных стран.

Журналисты отмечают, что большая часть чиновников в нынешней администрации в 2014 году занимали должности на низших ступенях в администрации президента США Барака Обамы. Они якобы видели и осознали, как Россия прибегала к гибридным тактикам ведения войны, в частности, применению военных подразделений без опознавательных знаков и дезинформации через соцсети, чтобы аннексировать Крым и начать боевые действия на Донбассе.

В CNN пишут, что после аннексии Крыма и вторжения на Донбассе американские чиновники изменили свою стратегию противодействия российским тактикам гибридной войны. Теперь, якобы, США рассекречивают заранее часть своих разведывательных данных о намерениях России, чтобы озадачить российских военных и Кремль.

Как утверждают источники CNN в администрации Байдена, российский президент Владимир Путин был удивлен некоторыми отчетами, которые "сливали" журналистам западных медиа. Кроме того, как стало известно американской разведке, российское военное руководство также озадачено и пытается выяснить, есть ли шпионы на высших ступенях командования.

Все официальные заявления чиновников Белого дома и Государственного департамента и остальных согласовывали с руководителями Совета национальной безопасности США, других органов безопасности и разведывательных органов власти США. Каждый факт и рассекречиваемые данные тщательно планировали, чтобы случайно не указать на свои источники в российских структурах или способ, в который эти данные получили.

Таким образом, в медиа намеренно распространяли достаточно тревожные прогнозы о российском вторжении в Украину.

Прямая речь источника CNN: "Это правильно в том, чтобы заставить россиян сомневаться в своих силах. Мы поступаем правильно в том, что сбиваем их с толку и заставляем задуматься, удастся ли им воплотить в жизнь все свои планы вторжения и застать врасплох.

Иногда, если посеять сомнение в системе, они могут действительно устранить нескольких компетентных людей в командовании, подозреваемых в шпионаже в пользу Запада, а на самом деле они не шпионы".

Детали: Из-за такой стратегии администрации США у журналистов западных изданий стали случаться конфликты и споры со своими источниками во властных кабинетах и ​​даже с официальными пресс-секретарями, например спор одного из корреспондентов с пресс-секретарем Государственного департамента Недом Прайсом. Когда корреспондент попросил привести какие-либо конкретные доказательства разведки с фотографиями или разведданными, Прайс ответил, что "вы можете верить заявлениям россиян, если вы не доверяете разведке США и наших союзников".

Журналисты обеспокоены, что их использовали как инструмент для достижения цели в геополитическом противостоянии с Россией. Однако один из источников возразил на этот тезис.

Прямая речь источника: "Мы не используем прессу в наших целях. Мы проводим кампанию по стратегическим коммуникациям.

Учитывайте, что эти рассекречивания, как бы их не озвучивали, либо официально с трибун, либо "не под запись" в кулуарах, предназначены не только журналистам, но и другим группам. Я думаю, что Госдеп также пытался сообщить гражданам США, что природа этого кризиса именно такова, и не менее того".

Детали: Однако, как отмечают в материале CNN, большей части разведывательного сообщества и сектора безопасности нравится такая стратегия противодействия России. Россияне все больше сомневаются в надежности своего командования, а также упустили момент, чтобы провести операцию неожиданно.

Предыстория

  • Накануне вечером 10 февраля президент США Джо Байден в интервью с американским телеканалом NBC заявил, что советует американцам в Украине немедленно уехать за ее пределы. Он добавил, что американская армия не сможет ничем помочь на территории Украины, ведь он не планирует ее направлять из-за риска прямого конфликта между армиями ядерных государств мира – США и России.
  • 26 января 2022 посольство США в Украине официально обратилось к гражданам США, чтобы они рассмотрели возможность немедленно уехать из Украины. В частности, дипломаты предлагали кредиты на приобретение авиабилетов. 24 января Госдеп обязал членов семей американских дипломатов вернуться домой из Украины, а также разрешил возвращение в Штаты дополнительного персонала в посольстве в Киеве. По данным западных журналистов, присланный в Польшу американский военный контингент будет готовить мероприятия по возможной эвакуации американцев из Украины.
  • В противоположность, 2 февраля спикер Белого дома Джен Псаки заявил, что американские власти не готовы называть российское вторжение "неизбежным".
  • 10 февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон после официальных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что данные британской разведки вокруг российских войск достаточно "мрачны". Великобритания в конце января вывезла часть персонала своего посольства из Украины.
  • Президент Владимир Зеленский 25 января записал видео, в котором успокоил украинцев и попросил не паниковать на фоне новостей о возможном российском вторжении. Он заверил, что украинская армия будет защищать государство от захватчиков, а устрашение населения и паника является элементом гибридной информационной войны. Впоследствии на пресс-конференции с иностранными журналистами Зеленский попросил не нагнетать панику и не присоединяться к российской компании по дезинформации, потому что это вредит экономике Украины.

УП, исправлено
Темы: СШАвойнаРосcияБайден


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