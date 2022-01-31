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Северная Корея впервые с 2017 года испытала ракету Hwasong-12

Понедельник, 31 января 2022, 01:14
фото: Getty Images

Северная Корея подтвердила, что выпустила "баллистическую ракету средней дальности Hwasong-12", впервые с 2017 она испытала оружие такой мощности.

Источник: AFP со ссылкой на государственные СМИ КНДР

Детали: Сеульские военные заявили, что зафиксировали запуск баллистической ракеты средней дальности в воскресенье, это седьмое испытание оружия Пхеньяном в январе.

Северная Корея никогда раньше не проводила испытание такого количества ракет в течение месяца.

"Испытательный выстрел баллистической ракеты средней и большой дальности Hwasong-12 типа "земля-земля" был произведен в воскресенье", - сообщило официальное Центральное информационное агентство Северной Кореи (KCNA).

Испытание "подтвердило точность, безопасность и эффективность работы находящейся на производстве системы оружия типа Hwasong-12", - добавили в KCNA.

KCNA сообщила, что испытание проводилось с использованием "системы запуска с высоким углом", чтобы обеспечить безопасность соседних стран, и что у "боеголовки была камера, которая фотографировала с космоса".

Южная Корея заявила в воскресенье, что Северная Корея, похоже, соблюдает "подобную модель", как в 2017 году, предупреждая, что Пхеньян вскоре может возобновить ядерные и межконтинентальные ракетные испытания.

В последний раз Пхеньян испытал ракету Hwasong-12 средней дальности в 2017 году.

Предыстория:

  • Снаряд, выпущенный в начале января Северной Кореей, был гиперзвуковой ракетой.
  • Северокорейские государственные СМИ сообщили в среду, что страна провела успешное испытание гиперзвуковой ракеты, которое посетил лидер Ким Чен Ын.
  • КНДР уже в четвертый раз с Нового года испытывала свои боевые ракеты. На этот раз в воздух взлетели две баллистические ракеты.
  • Южная Корея заявила, что Северная Корея выпустила "неизвестный снаряд" в четверг утром (по местному времени) и это уже шестое зафиксированное испытание оружия в этом году.

Напомним: Северная Корея впервые испытала гиперзвуковую ракету в сентябре.

Справка: Китай, США, Россия и по крайней мере пять других стран работают над гиперзвуковыми технологиями.

Гиперзвуковые ракеты, как и традиционные баллистические ракеты, способные доставлять ядерное оружие, могут летать со скоростью более чем в пять раз превышающей скорость звука. Но баллистические ракеты летят высоко в космос по дуге, чтобы добиться своей цели, в то время как гиперзвуковые летят по траектории низко в атмосфере, потенциально достигая цели быстрее. Кроме того, гиперзвуковая ракета маневренная, что затрудняет отслеживание и защиту от нее.

В то время как такие страны как США разработали системы, предназначенные для защиты от крылатых и баллистических ракет, способность отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты остается под вопросом.

Темы: Северная Кореяоружие


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