Северная Корея впервые с 2017 года испытала ракету Hwasong-12

Северная Корея подтвердила, что выпустила "баллистическую ракету средней дальности Hwasong-12", впервые с 2017 она испытала оружие такой мощности.

Источник: AFP со ссылкой на государственные СМИ КНДР

Детали: Сеульские военные заявили, что зафиксировали запуск баллистической ракеты средней дальности в воскресенье, это седьмое испытание оружия Пхеньяном в январе.

Северная Корея никогда раньше не проводила испытание такого количества ракет в течение месяца.

"Испытательный выстрел баллистической ракеты средней и большой дальности Hwasong-12 типа "земля-земля" был произведен в воскресенье", - сообщило официальное Центральное информационное агентство Северной Кореи (KCNA).

Испытание "подтвердило точность, безопасность и эффективность работы находящейся на производстве системы оружия типа Hwasong-12", - добавили в KCNA.

KCNA сообщила, что испытание проводилось с использованием "системы запуска с высоким углом", чтобы обеспечить безопасность соседних стран, и что у "боеголовки была камера, которая фотографировала с космоса".

BREAKING: First pictures of North Korea's Hwasong-12 IRBM launch from Jan. 30 https://t.co/5K13KcjBx8 pic.twitter.com/bnaiiPEFBc