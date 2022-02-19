Режим ЧС ввели в Ростовской области, 26 регионов РФ готовы принять эвакуированных

эвакуированные из ОРДЛО в Ростовскую область, фото rostovgazeta

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростовской области РФ из-за увеличения числа эвакуированных из ОРДЛО, их готовы принять 26 регионов России.

Источник: губернатор Ростовский области Василий Голубев, первый вице-губернатор области Игорь Гуськов, ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах, Интерфакс со ссылкой на врио главы МЧС России Александра Чуприяна

Детали: Режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа эвакуированных из ОРДЛО вводится в Ростовской области с 10:00 19 февраля, сообщил Голубев.

Реклама:

Гуськов сообщил, что в области для эвакуированных создали пункты временного размещения на 13 тыс. человек. По его словам, треть от общего числа размещенных в них "беженцев" - это дети.​​​​​​​

Более двух десятков регионов России готовы принять эвакуированных из ОРДЛО, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

ВИДЕО ДНЯ

"В настоящее время 26 регионов нам прислали списки, что они готовы (принимать эвакуированных). Кстати, хочу отметить, что РЖД, и мы с руководителем Олегом Валентиновичем Белозеровым на эту тему сейчас говорили, готовы предоставлять сюда составы. Передислоцируем их в другие субъекты РФ", - сказал Чуприян.

По его словам, сейчас логистика прорабатывается.

По данным источника ТАСС, более 10 тыс. человек уже прибыли из ОРДЛО в Ростовскую область после начала эвакуации.

"Российскую границу пересекли свыше 10,3 тыс. человек, в их числе более 4,5 тыс. граждан России, свыше 5,8 тыс. граждан Украины, 23 гражданина других государств", - сказал собеседник агентства.​​​​​​​

Что предшествовало: 18 февраля глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин объявил, что жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России.

Главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России.

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить всех пребывающих из ОРДЛО денежной выплатой в размере 10 тысяч рублей.

Предыстория: