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Трухина исключили из "Слуги народа" после видео с места ДТП

Среда, 2 февраля 2022, 08:39
Трухина исключили из Слуги народа после видео с места ДТП
Александр Трухин, фото sluga-narodu.com

Народного депутата Александра Трухина, причастного к скандально известному ДТП, исключили из партии "Слуга народа".

Источник: спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram

Дословно: "Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля".

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Прямая речь Елены Шуляк: "Это будет означать прекращение его полномочий как главы Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде как можно скорее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения".

Детали: Это решение последовало после сюжета "Украинской правды", который содержит видео с места августовского ДТП, которое свидетельствует, что Трухин пытался уйти с места ДТП в лес и предлагал заплатить полицейским и пострадавшим в аварии.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 23 августа 2021 года народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был "навеселе" после мероприятий ко Дню государственного флага в Полтаве и спровоцировал аварию по дороге в Киев.
  • Трухин прокомментировал ДТП аж через неделю, после огласки: признался, что был на месте аварии и получил в ней "черепно-мозговую травму", но не сообщил, был ли он за рулем, и опроверг, что водители были пьяны.
  • Фракция "Слуга народа" не принимала решений относительно Трухина, якобы ожидая результатов следствия.
  • 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование с видео о ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. Судя по видео, Трухин пытался уйти с места ДТП в лес и там намекал полицейским на взятку, заявляя, что у него "спортивная сумка", в которой есть "тысяч 150".

Знать больше: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

От зятя партнера Коломойского до "слуги народа". Кто такой Александр Трухин, ДТП с которым пытаются замять

Украинская правда
Темы: Слуга народаТрухинДТП
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