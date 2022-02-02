Трухина исключили из "Слуги народа" после видео с места ДТП

Народного депутата Александра Трухина, причастного к скандально известному ДТП, исключили из партии "Слуга народа".

Источник: спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram

Дословно: "Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля".

Прямая речь Елены Шуляк: "Это будет означать прекращение его полномочий как главы Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде как можно скорее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения".

Детали: Это решение последовало после сюжета "Украинской правды", который содержит видео с места августовского ДТП, которое свидетельствует, что Трухин пытался уйти с места ДТП в лес и предлагал заплатить полицейским и пострадавшим в аварии.

Предыстория:

23 августа 2021 года народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был "навеселе" после мероприятий ко Дню государственного флага в Полтаве и спровоцировал аварию по дороге в Киев.

Трухин прокомментировал ДТП аж через неделю, после огласки: признался, что был на месте аварии и получил в ней "черепно-мозговую травму", но не сообщил, был ли он за рулем, и опроверг, что водители были пьяны.

Фракция "Слуга народа" не принимала решений относительно Трухина, якобы ожидая результатов следствия.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование с видео о ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. Судя по видео, Трухин пытался уйти с места ДТП в лес и там намекал полицейским на взятку, заявляя, что у него "спортивная сумка", в которой есть "тысяч 150".

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