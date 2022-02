"Мы поддерживаем украинский народ": Джонсон записал видео по итогам визита в Киев

Офис британского премьер-министра Бориса Джонсона после его визита в Киев опубликовал видео в поддержку Украины.

Об этом пишет "Европейская правда".

На кадрах можно увидеть моменты визита Джонсона в украинскую столицу, его переговоры с президентом Владимиром Зеленским и посещение Софийского собора после встречи.

"Очень важно для мира, для Украины и для России в первую очередь, чтобы не произошло нового вторжения, чтобы президент Путин не сделал этот катастрофический просчет", - говорит Джонсон на улицах Киева.

Он напомнил, что Британии оказывает экономическую поддержку Украине, снабжает оборонным вооружением, а также вместе с союзниками работает над новыми санкциями.

We stand foursquare behind the Ukrainian people and for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.



