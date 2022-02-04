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Макрон посетит Украину 8 февраля после визита в Москву

Пятница, 4 февраля 2022, 09:45
Эммануэль Макрон, фото Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве 7 февраля и президентом Украины Владимиром Зеленским 8 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

В офисе Макрона добавили, что он встретится с Зеленским в Киеве на следующий день после встречи с Путиным.

В четверг Макрон провел некоторые телефонные переговоры с президентами России и Украины, в которых он обсудил вопросы Донбасса.

В Елисейском дворце заявили, что Макрон подчеркнул Путину и Зеленскому важность обсуждения условий для достижения стратегического баланса в Европе, который позволил бы снизить напряженность на местах и ​​обеспечить безопасность на континенте.

Как сообщалось, канцлер Германии приедет в Украину 14 февраля для встречи с Владимиром Зеленским, а 15 февраля он посетит Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Темы: МакронПутинЗеленскийФранция


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