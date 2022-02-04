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В Киевской области имеет признаки "красной зоны"

Пятница, 4 февраля 2022, 11:39
В Киевской области имеет признаки красной зоны
Фото: Украинская правда

Киевская область три дня подряд имеет превышение по двум эпидемическим показателям, что является основанием для введения "красной зоны".

Источник: статистика Министерства здравоохранения

Детали: В Киевской области три дня подряд превышен коэффициент выявления случаев заболевания среди тестирования – более 20% и динамика госпитализаций свыше 50%.

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Теперь 12 областей имеют признаки "красных зон".

Самый высокий уровень заболеваемости сохраняется в Ивано-Франковской (1951 случай на 100 тыс. населения), Сумской (1903 случая на 100 тыс. населения) и Житомирской (1856 случаев на 100 тыс. населения) областях.

Красная зона введена в Ивано-Франковской и Ровенской областях. "Желтый" уровень эпиднебезопасности сохраняется в Кировоградской и Полтавской областях.

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Показатели по регионах
Показатели по регионах
Таблица: Минздрав

Справка: "Красный" уровень вводит государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, если в области по двум эпидемиологическим показателям в течение трех суток превышены предельные нормы.

Что было раньше: По состоянию на 3 февраля 11 областей имели признаки "красного" уровня карантина.

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Украинская правда
Темы: эпидзоныкарантинКиевская областькоронавирус
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