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Луценко написал заявление на вступление в партию Порошенко

Пятница, 4 февраля 2022, 14:48
Юрий Луценко. фото Эльдара Сарахмана, УП

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление о вступлении в политическую партию "Европейская солидарность".

Источник: Луценко во время выступления на съезде политической партии "УДАР" Виталия Кличко 4 февраля

Прямая речь: "Вчера принял решение и оно станет, наверное, сюрпризом для присутствующего здесь Петра Алексеевича (Порошенко, также присутствовал на мероприятии – ред.), написал заявление (на вступление – ред.) в партию "Европейская солидарность".

Детали: По словам Луценко, 5,5 лет у него не было партийного билета, поскольку занимал должность, не предусматривающую партийности.

Украинская правда
Темы: ЛуценкоЕвропейская солидарность


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