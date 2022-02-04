Луценко написал заявление на вступление в партию Порошенко

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление о вступлении в политическую партию "Европейская солидарность".

Источник: Луценко во время выступления на съезде политической партии "УДАР" Виталия Кличко 4 февраля

Прямая речь: "Вчера принял решение и оно станет, наверное, сюрпризом для присутствующего здесь Петра Алексеевича (Порошенко, также присутствовал на мероприятии – ред.), написал заявление (на вступление – ред.) в партию "Европейская солидарность".

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Детали: По словам Луценко, 5,5 лет у него не было партийного билета, поскольку занимал должность, не предусматривающую партийности.