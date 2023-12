Агентство Bloomberg случайно сообщило о "вторжении России в Украину"

Американское агентство Bloomberg по невыясненным причинам сообщило о начале вторжения России в Украину, а впоследствии удалило ошибочный заголовок.

Об этом стало известно из сообщений пользователей в соцсетях, а также официального извинения агентства, пишет "Европейская правда".

На заголовок агентства "Россия вторгается в Украину" обратила внимание пользовательница Twitter Ольга Лаутман, в ее профиле отмечается, что она занимается аналитикой с фокусом на РФ и Восточную Европу.

По словам Лаутман, заголовок оставался на главной странице сайта около 30 минут. Ссылка вела на страницу с уведомлением о внутренней ошибке сервера.

This “Russia invades Ukraine” headline was finally taken down after sitting on Bloomberg’s site for over 30 min. How did this happen? pic.twitter.com/2mEtmKGSDl