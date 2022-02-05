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Агентство Bloomberg случайно сообщило о "вторжении России в Украину"

Суббота, 5 февраля 2022, 10:40
Агентство Bloomberg случайно сообщило о вторжении России в Украину
Ошибочное сообщение Bloomberg, фото Ольги Лаутман

Американское агентство Bloomberg по невыясненным причинам сообщило о начале вторжения России в Украину, а впоследствии удалило ошибочный заголовок.

Об этом стало известно из сообщений пользователей в соцсетях, а также официального извинения агентства, пишет "Европейская правда".

На заголовок агентства "Россия вторгается в Украину" обратила внимание пользовательница Twitter Ольга Лаутман, в ее профиле отмечается, что она занимается аналитикой с фокусом на РФ и Восточную Европу.

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По словам Лаутман, заголовок оставался на главной странице сайта около 30 минут. Ссылка вела на страницу с уведомлением о внутренней ошибке сервера.

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Вскоре агентство Bloomberg опубликовало официальное извинение в связи с появлением странного заголовка.

"Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок "Россия вторгается в Украину" был случайно опубликован около 16:00 по североамериканскому восточному времени на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, мы выясняем причину", - заявило агентство.

 

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