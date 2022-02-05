Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кислородных станций в больницах станет в 8 раз больше – Ляшко

Суббота, 5 февраля 2022, 21:26
Кислородных станций в больницах станет в 8 раз больше – Ляшко
Виктор Ляшко, фото Дмитрия Ларина, УП

До конца 2022 года в украинских больницах будет 385 кислородных станций, в то время как в июле 2021 года их было всего 50.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко во время рабочего визита в Одесскую область, сообщает сайт Минздрава

Дословно: "118 кислородных станций были закуплены за средства правительственной субвенции и монтируются в больницах. Кроме того, ГП "Медицинские закупки Украины" приобрело дополнительно 225 станций, их поставки осуществляются уже сейчас".

Реклама:

"Таким образом, по завершении работ за один год количество постоянно действующих кислородных станций в Украине увеличится почти в 8 раз".

Детали: В Минздраве отметили, что производительность одной такой станции – 500 л/мин. Каждая из них имеет дополнительные газоанализаторы, расходомеры и возможность дистанционного управления. Благодаря этому больница сможет отслеживать, сколько она получает кислорода и какого качества.

В настоящее время оборудование для автономной генерации кислорода уже устанавливается в регионах, в больницах, оказывающих помощь пациентам, больным коронавирусной инфекцией.

ВИДЕО ДНЯ
Украинская правда
Темы: Ляшко ВикторМинздравмедицинакоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Ляшко Виктор
"Мы их видим": Ляшко прокомментировал "фейковых пациентов" у Helsi
"Не делайте на тяп-ляп": Ляшко призвал медиков лечить пациентов согласно современным протоколам
Украину впервые избрали в Исполнительный совет ВОЗ – делегатом стал Ляшко
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: