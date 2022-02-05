Кислородных станций в больницах станет в 8 раз больше – Ляшко

До конца 2022 года в украинских больницах будет 385 кислородных станций, в то время как в июле 2021 года их было всего 50.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко во время рабочего визита в Одесскую область, сообщает сайт Минздрава

Дословно: "118 кислородных станций были закуплены за средства правительственной субвенции и монтируются в больницах. Кроме того, ГП "Медицинские закупки Украины" приобрело дополнительно 225 станций, их поставки осуществляются уже сейчас".

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"Таким образом, по завершении работ за один год количество постоянно действующих кислородных станций в Украине увеличится почти в 8 раз".

Детали: В Минздраве отметили, что производительность одной такой станции – 500 л/мин. Каждая из них имеет дополнительные газоанализаторы, расходомеры и возможность дистанционного управления. Благодаря этому больница сможет отслеживать, сколько она получает кислорода и какого качества.

В настоящее время оборудование для автономной генерации кислорода уже устанавливается в регионах, в больницах, оказывающих помощь пациентам, больным коронавирусной инфекцией.