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В Швеции не исключают нападение России на страну

Воскресенье, 6 февраля 2022, 11:38
В Швеции не исключают нападение России на страну
Шведский солдат, фото getty images

Высокопоставленный чиновник из шведского Агентства психологической защиты Магнус Хьорт заявил, что сценарий нападения России на Швецию не следует исключать.

Источник: Хьорт в интервью The Guardian

Детали: Стокгольм возвращается к условиям холодной войны, на данном этапе страна интенсивно готовится борьбе с фейковыми новостями, а также выстраивает способы защиты своей независимости.

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Для этого в Швеции в январе возобновил работу правительственный орган под названием Агентство психологической защиты. Ведомство призвано противодействовать иностранной дезинформации, в частности, российской, особенно на фоне угрозы масштабной агрессии РФ против Украины.

Заместитель директора Агентства Магнус Хьорт сказал, что опасность дезинформации особенно усилилась в преддверии всеобщих выборов в Швеции, которые должны состоятся в сентябре на фоне "ухудшения ситуации с безопасностью в Европе".

По его словам, захват Россией Крыма в 2014 году побудил Швецию начать восстанавливать свою "тотальную оборону", сочетающую военную, гражданскую и психологическую безопасность. Чиновник добавил, что хотя прямой угрозы Швеции со стороны России сейчас нет, но исключать этого не следует.

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Прямая речь Хьорта: "Мы не можем исключать, что Швеция может подвергнуться нападению".

Детали: В Агентстве на данный момент работает около 45 сотрудников, и их количество возрастет в скором времени. Целью работы правительственного ведомства, по словам Хьорта, является, кроме прочего, защита свободы и независимости Швеции. "Авторитарные государства годами пытались влиять на выборы. Разница сегодня в том, что через социальные сети у вас больше возможностей влиять на людей. Вот почему нам нужно иметь возможность отслеживать вмешательство в нашу демократию", - добавил высокопоставленный чиновник.

Напомним:

  • Глава Генштаба Швеции Микаэль Бюден заявил, что страна повысила уровень боеготовности в связи с напряженной ситуацией на границе РФ и Украины.
  • Вооруженные силы Швеции усилили свои подразделения на острове Готланд на фоне роста русской военной активности в Балтийском море.

Темы: ШвецияРосcиядезинформация
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