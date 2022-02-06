В Швеции не исключают нападение России на страну
Высокопоставленный чиновник из шведского Агентства психологической защиты Магнус Хьорт заявил, что сценарий нападения России на Швецию не следует исключать.
Источник: Хьорт в интервью The Guardian
Детали: Стокгольм возвращается к условиям холодной войны, на данном этапе страна интенсивно готовится борьбе с фейковыми новостями, а также выстраивает способы защиты своей независимости.
Для этого в Швеции в январе возобновил работу правительственный орган под названием Агентство психологической защиты. Ведомство призвано противодействовать иностранной дезинформации, в частности, российской, особенно на фоне угрозы масштабной агрессии РФ против Украины.
Заместитель директора Агентства Магнус Хьорт сказал, что опасность дезинформации особенно усилилась в преддверии всеобщих выборов в Швеции, которые должны состоятся в сентябре на фоне "ухудшения ситуации с безопасностью в Европе".
По его словам, захват Россией Крыма в 2014 году побудил Швецию начать восстанавливать свою "тотальную оборону", сочетающую военную, гражданскую и психологическую безопасность. Чиновник добавил, что хотя прямой угрозы Швеции со стороны России сейчас нет, но исключать этого не следует.
Прямая речь Хьорта: "Мы не можем исключать, что Швеция может подвергнуться нападению".
Детали: В Агентстве на данный момент работает около 45 сотрудников, и их количество возрастет в скором времени. Целью работы правительственного ведомства, по словам Хьорта, является, кроме прочего, защита свободы и независимости Швеции. "Авторитарные государства годами пытались влиять на выборы. Разница сегодня в том, что через социальные сети у вас больше возможностей влиять на людей. Вот почему нам нужно иметь возможность отслеживать вмешательство в нашу демократию", - добавил высокопоставленный чиновник.
Напомним:
- Глава Генштаба Швеции Микаэль Бюден заявил, что страна повысила уровень боеготовности в связи с напряженной ситуацией на границе РФ и Украины.
- Вооруженные силы Швеции усилили свои подразделения на острове Готланд на фоне роста русской военной активности в Балтийском море.