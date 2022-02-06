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В Швеции не исключают нападение России на страну

Воскресенье, 6 февраля 2022, 12:38
Шведский солдат, фото getty images

Высокопоставленный чиновник из шведского Агентства психологической защиты Магнус Хьорт заявил, что сценарий нападения России на Швецию не следует исключать.

Источник: Хьорт в интервью The Guardian

Детали: Стокгольм возвращается к условиям холодной войны, на данном этапе страна интенсивно готовится борьбе с фейковыми новостями, а также выстраивает способы защиты своей независимости.

Для этого в Швеции в январе возобновил работу правительственный орган под названием Агентство психологической защиты. Ведомство призвано противодействовать иностранной дезинформации, в частности, российской, особенно на фоне угрозы масштабной агрессии РФ против Украины.

Заместитель директора Агентства Магнус Хьорт сказал, что опасность дезинформации особенно усилилась в преддверии всеобщих выборов в Швеции, которые должны состоятся в сентябре на фоне "ухудшения ситуации с безопасностью в Европе".

По его словам, захват Россией Крыма в 2014 году побудил Швецию начать восстанавливать свою "тотальную оборону", сочетающую военную, гражданскую и психологическую безопасность. Чиновник добавил, что хотя прямой угрозы Швеции со стороны России сейчас нет, но исключать этого не следует.

Прямая речь Хьорта: "Мы не можем исключать, что Швеция может подвергнуться нападению".

Детали: В Агентстве на данный момент работает около 45 сотрудников, и их количество возрастет в скором времени. Целью работы правительственного ведомства, по словам Хьорта, является, кроме прочего, защита свободы и независимости Швеции. "Авторитарные государства годами пытались влиять на выборы. Разница сегодня в том, что через социальные сети у вас больше возможностей влиять на людей. Вот почему нам нужно иметь возможность отслеживать вмешательство в нашу демократию", - добавил высокопоставленный чиновник.

Напомним:

  • Глава Генштаба Швеции Микаэль Бюден заявил, что страна повысила уровень боеготовности в связи с напряженной ситуацией на границе РФ и Украины.
  • Вооруженные силы Швеции усилили свои подразделения на острове Готланд на фоне роста русской военной активности в Балтийском море.

Темы: ШвецияРосcиядезинформация


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