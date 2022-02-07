СМИ: Ракетная программа КНДР финансируется за счет кибератак на криптовалютные биржи
По данным ООН, в прошлом году хакеры Северной Кореи похитили криптовалюту на миллионы долларов – такие кибератаки стали источником финансирования ядерной и ракетной программы Пхеньяна.
Источник: конфиденциальный доклад ООН, цитируемый BBC и Reuters
Детали: Наблюдатели заявили, что "кибератаки, в частности на криптовалютные активы, остаются важным источником дохода" для Северной Кореи, и что они получили информацию о том, что северокорейские хакеры продолжают атаковать финансовые учреждения, криптовалютные фирмы и биржи.
В период с 2020 по середину 2021 года киберзлоумышленники украли цифровых активов на сумму более 50 миллионов долларов. Кибератаки были направлены как минимум на три криптовалютных биржи в Северной Америке, Европе и Азии.
Сообщается, что выводы были переданы в комитет санкций ООН.