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Канцлер Шольц: Нападение России будет стоить очень дорого

Понедельник, 7 февраля 2022, 04:34
ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вторжение РФ в Украину "будет стоить очень дорого".

Источник: Шольц в Washington Post

Детали: В ответ на вопрос журналиста, не беспокоят ли Шольца комментарии, которые "изображают Германию ненадежным союзником", он сказал, что "реальность важнее слухов". По его словам, что Германия является крупнейшим партнером НАТО в континентальной Европе и сотрудничает с союзниками по НАТО и США относительно того, как реагировать на угрозу Украине, исходящую от России.

Дословно: "Наш строгий ответ свидетельствует, что если они (россияне – ред.) вмешаются, это будет стоить очень дорого, и что мы очень усердно работаем, чтобы найти выход из этой ситуации".

Знать больше: Немецкое оружие для Киева: как давление СМИ заставляет Берлин менять политику в отношении Украины

Напомним: Шольц 7 февраля едет в Вашингтон, а 14-15 февраля посетит с визитом Киев и Москву.

Темы: ГерманияРосcияШольц


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