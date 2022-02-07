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Канцлер Шольц: Напад Росії коштуватиме дуже дорого

Понеділок, 7 лютого 2022, 04:34
ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вторгнення РФ до України "буде коштувати дуже дорого".

Джерело: Шольц у Washington Post

Деталі: У відповідь на питання журналіста, чи Шольца не турбують коментарі, які "зображають Німеччину ненадійним союзником", він сказав, що "реальність важливіша за чутки". За його словами,  що Німеччина є найбільшим партнером НАТО в континентальній Європі і співпрацює з союзниками по НАТО та зі США щодо того, як реагувати на цю загрозу Україні, яка походить від Росії.

Дослівно: "Наша сувора відповідь свідчить, що якщо вони (росіяни – ред.) втрутяться, це буде коштувати дуже дорого, і що ми дуже старанно працюємо, щоб знайти вихід із цієї ситуації".

Знати більше: Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України

Нагадаємо:  Шольц 7 лютого їде до Вашингтона, а 14-15 лютого відвідає з візитом Київ та Москву.

Теми: НімеччинаРосіяШольц
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