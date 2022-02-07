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В Литве допустили, что действия России ускорят членство Украины в НАТО

Понедельник, 7 февраля 2022, 10:47
ФОТО: PIXABAY

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен не исключает, что нынешние агрессивные шаги России в среднесрочной перспективе могут ускорить процесс членства Украины или других стран в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью ТСН.ua.

"Членство в НАТО, конечно, зависит от многих обстоятельств. Но я также не могу исключить, что путь, который избрала Российская Федерация, ее агрессивные шаги в среднесрочной перспективе могут иметь обратный желанию Российской Федерации эффект, что ускорит процесс членства Украины или других стран, как в случае Швеции и Финляндии", – отметила Чмилите-Нильсен.

Она подчеркнула, что никто не может отменить суверенное право Украины свободно выбирать альянсы, оборонный союз, частью которого она хотела бы быть, включая НАТО.

"А обещание НАТО 2008 года Украине остается в силе. Оно все еще действует. Это очень важно. И конечно, это право, которое Украина борется до сих пор", - добавила спикер Сейма Литвы.

Она также согласилась со словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, что если Россия хотела видеть меньше НАТО у своих границ, то достигла прямо противоположного.

"Я считаю, что это правильная принципиальная позиция, а также позиция, которая, несомненно, показывает, что НАТО – это Альянс, которому нельзя угрожать или издеваться. Поэтому это, я думаю, правильное утверждение", - сказала она.

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Как сообщалось, в Украину с официальным визитом 10-11 февраля приедет премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по приглашению украинской стороны.

Темы: НАТОУкраинаЛитваРосcия


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