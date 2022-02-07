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У Литві допустили, що дії Росії прискорять членство України в НАТО

Понеділок, 7 лютого 2022, 10:47
ФОТО: PIXABAY

Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен не виключає, що теперішні агресивні кроки Росії в середньостроковій перспективі можуть прискорити процес членства України або інших країн у НАТО. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю ТСН.ua.

"Членство в НАТО, звісно, ​​залежить від багатьох обставин. Але я також не можу виключити, що шлях, який обрала Російська Федерація, її агресивні кроки в середньостроковій перспективі можуть мати зворотний бажанням Російської Федерації ефект, що це прискорить процес членства України або інших країн, як у випадку Швеції та Фінляндії", - зазначила Чміліте-Нільсен. 

Вона підкреслила, що ніхто не може скасувати суверенне право України вільно обирати альянси, оборонний союз, частиною якого вона хотіла б бути, включаючи НАТО. 

"А обіцянка НАТО 2008 року Україні залишається чинною. Вона все ще діє. Це дуже важливо. І звичайно, це право, яке Україна виборює досі", - додала спікерка Сейму Литви.

Вона також погодилась зі словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, що якщо Росія хотіла бачити менше НАТО біля своїх кордонів, то досягла прямо протилежного.

"Я вважаю, що це правильна принципова позиція, а також позиція, яка безсумнівно показує, що НАТО – це Альянс, якому не можна погрожувати чи знущатися. Тому це, я думаю, правильне твердження", - сказала вона.

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Як повідомлялося, в Україну з офіційним візитом  10-11 лютого приїде прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на запрошення української сторони.

Теми: НАТОУкраїнаЛитваРосія
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