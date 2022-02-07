У Литві допустили, що дії Росії прискорять членство України в НАТО

Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен не виключає, що теперішні агресивні кроки Росії в середньостроковій перспективі можуть прискорити процес членства України або інших країн у НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю ТСН.ua.

"Членство в НАТО, звісно, ​​залежить від багатьох обставин. Але я також не можу виключити, що шлях, який обрала Російська Федерація, її агресивні кроки в середньостроковій перспективі можуть мати зворотний бажанням Російської Федерації ефект, що це прискорить процес членства України або інших країн, як у випадку Швеції та Фінляндії", - зазначила Чміліте-Нільсен.

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Вона підкреслила, що ніхто не може скасувати суверенне право України вільно обирати альянси, оборонний союз, частиною якого вона хотіла б бути, включаючи НАТО.

"А обіцянка НАТО 2008 року Україні залишається чинною. Вона все ще діє. Це дуже важливо. І звичайно, це право, яке Україна виборює досі", - додала спікерка Сейму Литви.

Вона також погодилась зі словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, що якщо Росія хотіла бачити менше НАТО біля своїх кордонів, то досягла прямо протилежного.

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"Я вважаю, що це правильна принципова позиція, а також позиція, яка безсумнівно показує, що НАТО – це Альянс, якому не можна погрожувати чи знущатися. Тому це, я думаю, правильне твердження", - сказала вона.

Як повідомлялося, в Україну з офіційним візитом 10-11 лютого приїде прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на запрошення української сторони.