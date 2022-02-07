Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Литві допустили, що дії Росії прискорять членство України в НАТО

Понеділок, 7 лютого 2022, 09:47
У Литві допустили, що дії Росії прискорять членство України в НАТО
ФОТО: PIXABAY

Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен не виключає, що теперішні агресивні кроки Росії в середньостроковій перспективі можуть прискорити процес членства України або інших країн у НАТО. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю ТСН.ua.

"Членство в НАТО, звісно, ​​залежить від багатьох обставин. Але я також не можу виключити, що шлях, який обрала Російська Федерація, її агресивні кроки в середньостроковій перспективі можуть мати зворотний бажанням Російської Федерації ефект, що це прискорить процес членства України або інших країн, як у випадку Швеції та Фінляндії", - зазначила Чміліте-Нільсен. 

Реклама:

Вона підкреслила, що ніхто не може скасувати суверенне право України вільно обирати альянси, оборонний союз, частиною якого вона хотіла б бути, включаючи НАТО. 

"А обіцянка НАТО 2008 року Україні залишається чинною. Вона все ще діє. Це дуже важливо. І звичайно, це право, яке Україна виборює досі", - додала спікерка Сейму Литви.

Вона також погодилась зі словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, що якщо Росія хотіла бачити менше НАТО біля своїх кордонів, то досягла прямо протилежного.

ВІДЕО ДНЯ

"Я вважаю, що це правильна принципова позиція, а також позиція, яка безсумнівно показує, що НАТО – це Альянс, якому не можна погрожувати чи знущатися. Тому це, я думаю, правильне твердження", - сказала вона.

Як повідомлялося, в Україну з офіційним візитом  10-11 лютого приїде прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на запрошення української сторони.

Теми: НАТОУкраїнаЛитваРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
НАТО
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
Усі новини...
Реклама: