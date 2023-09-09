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Стефанишина: Предоставление в Вильнюсе гарантий вступления Украины в НАТО могло бы изменить ход войны

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 9 сентября 2023, 22:24
Стефанишина: Предоставление в Вильнюсе гарантий вступления Украины в НАТО могло бы изменить ход войны
иллюстративное фото Getty Images

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что Украина не получила большего на вильнюсском саммите НАТО, поскольку лидеры стран Альянса не рискнули взять на себя слишком большую ответственность.

Источник: Стефанишина во время форума Yalta European Strategy, который проходил 8-9 сентября в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Прямая речь: "Главный урок, который мы вынесли из Вильнюса - лидеры (стран НАТО) оказались неготовыми взять на себя ответственность за более амбициозное заявление, поскольку не чувствовали поддержки обществ".

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Детали: По словам Стефанишиной, предоставление в Вильнюсе гарантий вступления Украины в НАТО могло бы изменить ход войны с Россией.

"Это лишь пять дополнительных слов в декларации Вильнюсского саммита, однако они изменили бы ход войны – Путин бы "умер". Однако политической воли включить эти пять слов не оказалось",- сказала вице-премьер.

"Сначала нас это возмутило, но потом мы поняли, что мы нуждаемся в поддержке обществ и парламентов этих стран для того, чтобы у их лидеров в следующий раз было достаточно воли для принятия такого решения",- резюмирует Стефанишина.

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Что предшествовало: Недавно вице-премьер заявила также, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, а к вступлению в НАТО – даже раньше.

Предыстория:

  • По итогам саммита НАТО в Вильнюсе летом 2023 года лидеры Альянса согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс.
  • В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".
  • Также на полях саммита страны G7 согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Темы: НАТОгарантии безопасности
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