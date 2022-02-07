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Канцлер Германии встретится с президентами Франции и Польши, будут говорить об Украине

Понедельник, 7 февраля 2022, 12:53
Канцлер Германии встретится с президентами Франции и Польши, будут говорить об Украине
ЗДАНИЕ БУНДЕСТАГА В БЕРЛИНЕ. ФОТО: GETTY IMAGES

У канцлера Германии анонсировали его встречу с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Встреча состоится во вторник, 8 февраля. Ожидается, что три лидера выступят и заявлениями для СМИ в 19:00 по местному времени перед их встречей в канцелярии, сказал представитель немецкого правительства.

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Обсуждение в Нормандском формате на уровне советников может состояться на этой неделе, добавил он.

Как известно, в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц встречается в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.

В свою очередь Эммануэль Макрон 7 февраля встретится в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, а 8 февраля прибудет в Киев.

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Темы: ГерманияФранцияПольшаУкраина
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