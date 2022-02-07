"Не смогли установить личность": суд отложил меру пресечения нардепу Кузьминых
Высший актикоррупционный суд отложил до вторника избрание меры пресечения, разоблаченному на взятке нардепу от "Слуги народа" Сергею Кузьминых.
Источник: собеседники УП в ВАКС и НАБУ
Детали: Заседание суда было отложено до 9:45 8 февраля. Причина – судья не смог установить личность Кузьминых из-за отсутствия у него должного документа.
Судья соответственно отпустил нардепа.
Как пояснили УП в НАБУ, они имели определение на задержание и привод в суд. Оно заканчивает свое действие с момента привода.
Дословно: "Нардепа отпустили. Оснований его задерживать уже не было, предварительное решение уже не действовало, он не находился в розыске".
Что предшествовало: 7 февраля НАБУ и САП задержали действующего нардепа Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды, и он был снят с розыска.
Экономическая правда запускает ютуб-канал. Подпишись, чтобы не пропустить
Антикоррупционщики просят арестовать нардепа на 60 суток с альтернативой внесения залога в 49 620 грн (максимум по квалификации статьи).
Инкриминируемое Кузьминое преступление (Злоупотребление влиянием) является нетяжким в соответствии со ст.12 УКУ. Согласно действующему УПК, лицу подозреваемому в совершении нетяжкого преступления может быть избран залог в максимальном размере 20 прожиточных минимумов, что и составляет 49 620 грн.
Предыстория:
- 28 января детективы НАБУ совместно с ГБР поймали народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых на получении взятки.
- 2 февраля НАБУ обнародовало видеозапись разговора нардепа Кузьминых по поводу получения "откатов" за заключение тендеров на медоборудование, а также с моментом получения взятки.
- 3 февраля Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск нардепа от "Слуги народа".
- Кузьминых попросил "Слугу народа" временно исключить его из фракции, пока идет расследование в отношении него.
- Кузьминых, которому подписали подозрение из-за получения взятки, заявил, что не получал повестку на допрос и удивлен объявлением его в розыск.