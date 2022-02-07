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"Не смогли установить личность": суд отложил меру пресечения нардепу Кузьминых

Понедельник, 7 февраля 2022, 18:26
Сергей Кузьминых. фото bp его Facebook

Высший актикоррупционный суд отложил до вторника избрание меры пресечения, разоблаченному на взятке нардепу от "Слуги народа" Сергею Кузьминых.

Источник: собеседники УП в ВАКС и НАБУ

Детали: Заседание суда было отложено до 9:45 8 февраля. Причина – судья не смог установить личность Кузьминых из-за отсутствия у него должного документа.

Судья соответственно отпустил нардепа.

Как пояснили УП в НАБУ, они имели определение на задержание и привод в суд. Оно заканчивает свое действие с момента привода.

Дословно: "Нардепа отпустили. Оснований его задерживать уже не было, предварительное решение уже не действовало, он не находился в розыске".

Что предшествовало: 7 февраля НАБУ и САП задержали действующего нардепа Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды, и он был снят с розыска.

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Антикоррупционщики просят арестовать нардепа на 60 суток с альтернативой внесения залога в 49 620 грн (максимум по квалификации статьи).

Инкриминируемое Кузьминое преступление (Злоупотребление влиянием) является нетяжким в соответствии со ст.12 УКУ. Согласно действующему УПК, лицу подозреваемому в совершении нетяжкого преступления может быть избран залог в максимальном размере 20 прожиточных минимумов, что и составляет 49 620 грн.

Предыстория:

  • 28 января детективы НАБУ совместно с ГБР поймали народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых на получении взятки.
  • 2 февраля НАБУ обнародовало видеозапись разговора нардепа Кузьминых по поводу получения "откатов" за заключение тендеров на медоборудование, а также с моментом получения взятки.
  • 3 февраля Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск нардепа от "Слуги народа".
  • Кузьминых попросил "Слугу народа" временно исключить его из фракции, пока идет расследование в отношении него.
  • Кузьминых, которому подписали подозрение из-за получения взятки, заявил, что не получал повестку на допрос и удивлен объявлением его в розыск.

Валентина Романенко, УП
Темы: КузьминыхАнтикоррупционный судНАБУ


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