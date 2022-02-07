Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Не смогли установить личность": суд отложил меру пресечения нардепу Кузьминых

Понедельник, 7 февраля 2022, 17:26
Не смогли установить личность: суд отложил меру пресечения нардепу Кузьминых
Сергей Кузьминых. фото bp его Facebook

Высший актикоррупционный суд отложил до вторника избрание меры пресечения, разоблаченному на взятке нардепу от "Слуги народа" Сергею Кузьминых.

Источник: собеседники УП в ВАКС и НАБУ

Детали: Заседание суда было отложено до 9:45 8 февраля. Причина – судья не смог установить личность Кузьминых из-за отсутствия у него должного документа.

Реклама:

Судья соответственно отпустил нардепа.

Как пояснили УП в НАБУ, они имели определение на задержание и привод в суд. Оно заканчивает свое действие с момента привода.

Дословно: "Нардепа отпустили. Оснований его задерживать уже не было, предварительное решение уже не действовало, он не находился в розыске".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 7 февраля НАБУ и САП задержали действующего нардепа Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды, и он был снят с розыска.

Антикоррупционщики просят арестовать нардепа на 60 суток с альтернативой внесения залога в 49 620 грн (максимум по квалификации статьи).

Инкриминируемое Кузьминое преступление (Злоупотребление влиянием) является нетяжким в соответствии со ст.12 УКУ. Согласно действующему УПК, лицу подозреваемому в совершении нетяжкого преступления может быть избран залог в максимальном размере 20 прожиточных минимумов, что и составляет 49 620 грн.

Предыстория:

  • 28 января детективы НАБУ совместно с ГБР поймали народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых на получении взятки.
  • 2 февраля НАБУ обнародовало видеозапись разговора нардепа Кузьминых по поводу получения "откатов" за заключение тендеров на медоборудование, а также с моментом получения взятки.
  • 3 февраля Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск нардепа от "Слуги народа".
  • Кузьминых попросил "Слугу народа" временно исключить его из фракции, пока идет расследование в отношении него.
  • Кузьминых, которому подписали подозрение из-за получения взятки, заявил, что не получал повестку на допрос и удивлен объявлением его в розыск.

Валентина Романенко, УП
Темы: КузьминыхАнтикоррупционный судНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Кузьминых
"Слуга народа" начала процедуру исключения Трухина и Кузьминых из фракции
Кузьминых прокомментировал обвинения в коррупции: Это провокация
Кузьминых вернулся в Киев, но избрание меры пресечения снова отложено
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: