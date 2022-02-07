"Не смогли установить личность": суд отложил меру пресечения нардепу Кузьминых

Высший актикоррупционный суд отложил до вторника избрание меры пресечения, разоблаченному на взятке нардепу от "Слуги народа" Сергею Кузьминых.

Источник: собеседники УП в ВАКС и НАБУ

Детали: Заседание суда было отложено до 9:45 8 февраля. Причина – судья не смог установить личность Кузьминых из-за отсутствия у него должного документа.

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Судья соответственно отпустил нардепа.

Как пояснили УП в НАБУ, они имели определение на задержание и привод в суд. Оно заканчивает свое действие с момента привода.

Дословно: "Нардепа отпустили. Оснований его задерживать уже не было, предварительное решение уже не действовало, он не находился в розыске".

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Что предшествовало: 7 февраля НАБУ и САП задержали действующего нардепа Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды, и он был снят с розыска.

Антикоррупционщики просят арестовать нардепа на 60 суток с альтернативой внесения залога в 49 620 грн (максимум по квалификации статьи).

Инкриминируемое Кузьминое преступление (Злоупотребление влиянием) является нетяжким в соответствии со ст.12 УКУ. Согласно действующему УПК, лицу подозреваемому в совершении нетяжкого преступления может быть избран залог в максимальном размере 20 прожиточных минимумов, что и составляет 49 620 грн.

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