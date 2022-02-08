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Кузьминых вернулся в Киев, но избрание меры пресечения снова отложено

Вторник, 8 февраля 2022, 18:06
СЕРГЕЙ КУЗЬМИНЫХ. ФОТО BP ЕГО FACEBOOK

Высший антикоррупционный суд продолжает избрание меры пресечения подозреваемому в злоупотреблении влиянием нардепу "Слуги народа" Сергею Кузьминых.

Источник: трансляция заседания суда

Детали: Кузьминых вернулся из Житомира и принимает участие в заседании суда. Председательствующий судья Олег Ткаченко разъяснил подозреваемому его права. Адвокат нардепа объявила отвод секретарю судебного заседания, обвинив в пристрастии.

Ткаченко удалился в совещательную комнату. По возвращении в зал суда объявил, что ходатайство защиты удовлетворению не подлежит.

На судебном заседании выяснилось, что Кузьминых отказался получать ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Оно было предоставлено ему в суде и, учитывая это, Ткаченко объявил перерыв для ознакомления стороны защиты с документами.

Заседание суда возобновится в 10:00 11 февраля.

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Что предшествовало: Кузьминых не явился в ВАКС, который должен избрать ему меру пресечения. Народный депутат поехал в Житомир, где якобы забыл паспорт, и хотел подключиться к заседанию в формате видеоконференции из тамошнего суда.

Напомним: Высший актикоррупционный суд 7 февраля отложил на следующий день избрание меры пресечения, разоблаченному на взятке нардепу от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, покольку "не смог установить его личность" из-за отсутствия надлежащих документов.

Антикоррупционщики просят арестовать нардепа на 60 суток с альтернативой внесения залога в 49 620 грн (максимум по квалификации статьи).

Предыстория:

  • 28 января детективы НАБУ совместно с ГБР поймали народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых на получении взятки.
  • 2 февраля НАБУ обнародовало видеозапись разговора нардепа Кузьминых по поводу получения "откатов" за заключение тендеров на медоборудование, а также с моментом получения взятки.
  • 3 февраля Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск нардепа от "Слуги народа".
  • Кузьминых попросил "Слугу народа" временно исключить его из фракции, пока идет расследование в отношении него.
  • 7 февраля НАБУ и САП задержали действующего нардепа Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды, и он был снят с розыска.

Валентина Романенко, УП
Темы: КузьминыхАнтикоррупционный суд


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