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Глава Генштаба ВС России прибыл в Беларусь: будет контролировать военные учения

Среда, 9 февраля 2022, 08:42
Глава Генштаба ВС России прибыл в Беларусь: будет контролировать военные учения
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, фото ТАСС

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Беларусь, чтобы проконтролировать готовность российских военных к участию в учениях "Союзная решимость".

Источник: ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно Минобороны РФ: "Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Республику Беларусь для контроля готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил РФ к участию в совместных российско-белорусских учениях "Союзная решимость"".

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Детали: В ведомстве отметили, что учения являются заключительным этапом проверки сил реагирования Союзного государства.

Учения проходят в два этапа. На первом этапе, который проходит до 9 февраля, выполнили передислокацию и создали группировки войск на территории Беларуси, организовали охрану и оборону важных военных и гособъектов, охрану госграницы в воздушном пространстве.

Также провели проверку готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Беларуси.

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На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля проведут совместные учения "Союзная решимость – 2022", в рамках которых отработают "вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства".

Учения будут проходить на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

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Предыстория:

  • 17 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал проведение в феврале совместных с РФ военных учений.
  • Журналисты-расследователи сообщали, что российских военных перебрасывают из Сибири и Дальнего Востока на запад на длительный срок.
  • Также сообщалось, что в Беларусь из России идет военная техника для учений "Союзная решимость – 2022", которые начнутся 10 февраля.
  • По данным НАТО, в этом месяце в Беларуси у России будут свои 30 тысяч военнослужащих для совместных военных учений, в результате чего общая численность российских военных у границ Украины превысит 100 тысяч человек.

Темы: РосcияБеларусьармия
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