Внутренние войска РФ заметили в десятках километров от украинской границы – CIT
Журналисты-расследователи заметили, что Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику, в том числе комплексы "Искандер", и подразделения внутренних войск в десятках километров от границы с Украиной.
Источник: интервью руководителя группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилла Михайлова для "Громадське радіо"
Прямая речь Михайлова: "По нашим наблюдениям нужны еще неделя-две, чтобы завершить возможные подготовительные действия для потенциального масштабного наступления.
Населённые пункты, куда свозят эту технику, расположены в десятках километров от границы с Черниговской областью. Это та техника, которая еще в апреле прошлого года приехала из Сибири, сейчас она очутилась в Брянской области. Также мы наблюдаем переброску элементов 6-й общевоенной армии из районов Санкт-Петербурга и 2-й общевоенной армии, которая в основном дислоцируется на границе с Казахстаном".
Детали: Михайлов добавил, что Россия сосредотачивает подразделения бывших внутренних войск МВД у границ с Украиной.
По его мнению, поскольку эти подразделения выполняют полицейскую функцию, их хотят использовать для контроля за путями, борьбы с партизанами или патрулирования в оккупированных городах.
Кроме того, у CIT есть доказательства того, что Россия завозит из других регионов дополнительно ракетные комплексы "Бук" и "Искандер", кроме тех, которые уже расположены на территории Беларуси и полигонах вдоль украинских границ.
Предыстория:
- 7 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия сосредоточила вокруг Украины около 140 тысяч военных, из них 119 тысяч воинов – сухопутный компонент.
- 9 февраля американские журналисты из своих источников в Белом доме сообщили, что военный контингент США в Польше будет готовить меры по возможной эвакуации граждан США из Украины. Кроме того, в СМИ появилась информация, что США рассматривают вариант переезда своего посольства из Киева в город в Западной Украине.
- В то же время, 9 февраля в Борисполе приземлился самолет с американской военной помощью. Это уже девятая по счету партия помощи с 80 тонн боеприпасов. В этот же день прибыл самолет из Великобритании с комплектами боевого снаряжения для недавно сформированных отрядов территориальной обороны.
- Президент Владимир Зеленский решил в пятницу 11 февраля собрать заседание Совета национальной безопасности и обороны в Харькове, чтобы подтвердить уверенность украинской власти перед российской угрозой.
- Министр Резников считает, что наиболее вероятным вариантом российской агрессии рассматривают внутреннюю дестабилизацию в стране через организацию митингов, протестных акций и т.д.