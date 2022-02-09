Внутренние войска РФ заметили в десятках километров от украинской границы – CIT

Журналисты-расследователи заметили, что Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику, в том числе комплексы "Искандер", и подразделения внутренних войск в десятках километров от границы с Украиной.

Источник: интервью руководителя группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилла Михайлова для "Громадське радіо"

Прямая речь Михайлова: "По нашим наблюдениям нужны еще неделя-две, чтобы завершить возможные подготовительные действия для потенциального масштабного наступления.

Населённые пункты, куда свозят эту технику, расположены в десятках километров от границы с Черниговской областью. Это та техника, которая еще в апреле прошлого года приехала из Сибири, сейчас она очутилась в Брянской области. Также мы наблюдаем переброску элементов 6-й общевоенной армии из районов Санкт-Петербурга и 2-й общевоенной армии, которая в основном дислоцируется на границе с Казахстаном".

Детали: Михайлов добавил, что Россия сосредотачивает подразделения бывших внутренних войск МВД у границ с Украиной.

По его мнению, поскольку эти подразделения выполняют полицейскую функцию, их хотят использовать для контроля за путями, борьбы с партизанами или патрулирования в оккупированных городах.

Кроме того, у CIT есть доказательства того, что Россия завозит из других регионов дополнительно ракетные комплексы "Бук" и "Искандер", кроме тех, которые уже расположены на территории Беларуси и полигонах вдоль украинских границ.

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