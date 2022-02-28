Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пока нет желаемого результата – Зеленский о переговорах с Россией

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 23:26
Пока нет желаемого результата – Зеленский о переговорах с Россией
Владимир Зеленский, фото ОП

В вечернем обращении 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о том, как прошел первый раунд переговоров между Украиной и Россией.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня по инициативе российской стороны состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией.

Реклама:

Эти переговоры проходили на фоне бомбардировок и обстрелов нашей территории, наших городов. Была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом.

Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить. Не теряйте времени. Тактику такую мы не воспринимаем.

Справедливые переговоры могут произойти, когда одна сторона не бьет по другой стороне реактивной артиллерией именно в момент переговоров.

ВИДЕО ДНЯ

Пока у нас нет такого результата, который мы бы хотели получить. Россия заявила о своих позициях.

От нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну.

Некоторые сигналы мы получили.

Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров".

Напомним: Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ предстанет перед трибуналом из-за военных преступлений, которые совершает. В частности, речь идет о массивном обстреле жилых кварталов Харькова 28 февраля.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Мы защитили Одессу от уничтожения и вернем ей безопасность
Зеленский: Не будет многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто ставил себя выше закона
В ООН "почти подтвердили" приезд Зеленского на заседание Совета безопасности в сентябре
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: