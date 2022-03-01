Пока нет желаемого результата – Зеленский о переговорах с Россией
В вечернем обращении 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о том, как прошел первый раунд переговоров между Украиной и Россией.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Сегодня по инициативе российской стороны состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией.
Эти переговоры проходили на фоне бомбардировок и обстрелов нашей территории, наших городов. Была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом.
Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить. Не теряйте времени. Тактику такую мы не воспринимаем.
Справедливые переговоры могут произойти, когда одна сторона не бьет по другой стороне реактивной артиллерией именно в момент переговоров.
Пока у нас нет такого результата, который мы бы хотели получить. Россия заявила о своих позициях.
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От нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну.
Некоторые сигналы мы получили.
Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров".
Напомним: Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ предстанет перед трибуналом из-за военных преступлений, которые совершает. В частности, речь идет о массивном обстреле жилых кварталов Харькова 28 февраля.