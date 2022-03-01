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Bayraktar уничтожил танк и два российских "Бука"

Анастасия КалатурВторник, 1 марта 2022, 07:59
ФОТО: GETTY

За сутки 28 февраля Bayraktar поразил три цели россиян - танк и два зенитных ракетных комплекса "Бук".

Источник: Минобороны Украины в FB

Дословно: "В очередной раз отмечаем ювелирную работу экипажей Bayraktar TB2. На этот раз – три цели – танк противника и два зенитных ракетных комплекса "Бук" оккупантов".

Детали: Во время авиааналета оккупантов на Васильков и Бровары украинские летчики-истребители сбили два российских самолета.

Зенитные ракетные дивизионы С-300 поразили еще три самолета оккупантов.

По предварительным данным, сбитые самолеты – это Су-30 и Су-35.

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У Киева зенитный ракетный комплекс "Бук М-1" сбил крылатую ракету и вертолет врага.

Украинские штурмовики Су-25 работали звеньями и парами и нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе противника Киевской и Житомирской.

Су-24м Воздушных Сил нанесли по меньшей мере четыре бомбовых удара по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горючим на Черниговщине и близ Бердянска.

Темы: войнаРосcия
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